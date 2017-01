Modificările din domeniul achiziţiei de lucrări publice ar putea fi operate curînd

Vicepremierul, Dan Nica, a declarat, sîmbătă, că Guvernul intenţionează să simplifice documentaţia pentru proiectele europene şi să scurteze perioada de desfăşurare a licitaţiilor în cazul achiziţiilor de lucrări publice, modificările putînd fi operate chiar de săptămîna viitoare. \"Am avut o primă discuţie în cadrul Guvernului cu măsurile care se vor adopta. Ele se referă la scurtarea perioadei de desfăşurare a licitaţiei. De asemenea, ca parte premergătoare, documentaţiile pentru obţinerea fondurilor europene vor fi mult simplificate. La o primă discuţie pe care am avut-o, din 27 de documente necesare pentru depunerea unui proiect pentru accesarea fondurilor europene pentru întreprinderile mici şi mijlocii au rămas doar cinci. Am dispus proceduri accelerate pentru autorităţile de management, astfel încît perioada să se scurteze de la nouă luni la 30 de zile\", a afirmat Dan Nica. Vicepremierul a apreciat că aceste modificări vor simplifica procedura de accesare a fondurilor europene şi, cel mai important, vor grăbi începerea lucrărilor. \"A apărut o nouă şmecherie, şi anume: depui contestaţie şicanatorie şi, dacă firma care este pe locul întîi nu cade la înţelegere cu tine să-ţi dea nişte bani, tu te ocupi de lucrul ăsta şi, timp de un an de zile, el nu poate să îşi desfăşoare contractul respectiv. Prin toate aceste măsuri dorim să restrîngem acest cadru şicanatoriu\", a declarat Nica. Oficialul a precizat că modificările propuse în domeniul achiziţiei de lucrări publice ar putea fi operate foarte curînd. \"Nu este exclus să apară şi săptămîna viitoare dacă vom finaliza toate discuţiile pe care le avem, inclusiv cele cu Comisia Europeană\", a mai spus vicepremierul. Tema modificării legislaţiei referitoare la achiziţia de lucrări publice, în sensul eliminării \"contestatarilor de profesie\" şi a accelerării lucrărilor, are şi susţinerea secretarului de stat în Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei (MDRL), Răzvan Murgeanu. El a declarat săptămîna trecută că Guvernul trebuie să opereze cu prioritate aceste modificări, altfel ţara noastră va pierde sume imense dintre cele acordate de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Regional (POR). Potrivit lui Murgeanu, dintre cele 43 de proiecte semnate pînă acum pe POR, unul singur se află efectiv în derulare. Pînă în 2013, România beneficiază de un buget total de 4,3 miliarde euro prin POR.