Modificările RCA - dezbătute vara, adică în pauză

08:58:33 / 29 August 2014

Mihaela

Am avut masina lovita de un asigurat RCA la Astra in luna februarie.Mi-am reparat masina si cei de la service imi cer banii pt ca Astra nu a platit reparatia de peste 5 luni de zile. Am facut reclamatie la ASF, dar mi-au raspuns ca Astra urmeaza sa imi achite plata in cateva zile. Au trecut 2 luni de atunci si nimic. Cui ma pot adresa?