Modificările regulamentului Camerei, sesizate la CC

Pentru că au demonstrat de atât de multe ori că sunt capabili de josnicii din cele mai crunte, susţinând oameni de ultimă speţă, reprezentanţii coaliţiei de guvernare au dat dovadă, ieri, o dată în plus că nu le pasă decât de interesul personal. Deputaţii au adoptat, ieri, proiectul propus de PDL de modificare a Regulamentului Camerei, prin care se elimină obligativitatea cvorumului pentru şedinţele Biroului Permanent al acestui for legislativ, deciziile putând fi luate cu majoritatea celor prezenţi. Proiectul a fost adoptat cu 173 de voturi „pentru“, trei voturi „împotrivă“ şi două abţineri. Potrivit proiectului, materialele înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor BP al Camerei se vor putea aproba sau respinge cu votul „majorităţii celor prezenţi“. PDL speră ca prin această modificare a Regulamentului să fie deblocată activitatea Camerei Deputaţilor, unde reuniunile BP nu s-au mai putut ţine de două luni, din lipsă de cvorum, din cauza boicotului reprezentanţilor PSD şi ai PNL, care au refuzat să participe acuzând-o pe Roberta Anastase, preşedintele Camerei, de „fraudarea“ votului la Legea pensiilor. Cu toate că ar fi fost normal şi etic ca Anastase să-şi dea demisia de la conducerea Camerei imediat după ce i-au fost aduse aceste acuze, ea nu a renunţat la fotoliu nici după ce reprezentanţii opoziţiei au biocotat funcţionarea BP. Proiectul de modificare a Regulamentului a fost dezbătut şi votat în absenţa deputaţilor PSD şi ai PNL, care au anunţat că îşi continuă boicotul şi nu participă la lucrările Camerei, atunci când acestea sunt conduse de Roberta Anastase. PSD şi PNL vor sesiza CC în privinţa modificării Regulamentului Camerei Deputaţilor prin care se elimină obligativitatea cvorumului în Biroul Permanent al acestui for legislativ.