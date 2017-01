Modul de transmitere al virusului Ebola a fost descifrat

Cercetătorii canadieni au făcut o descoperire care permite înţelegerea modului de transmitere a virusului Ebola de la animale la oameni şi ar putea să evite, în acest fel, declanşarea unei epidemii. Acest studiu a fost denumit “Stimularea replicării virusului Ebola prin declanşarea infecţiei persistente, în urma activării căii RAS/MAPK” şi a fost publicat în cel mai recent număr al revistei “Proceedings of the National Academy of Sciences” din SUA. “Această descoperire va permite oamenilor de ştiinţă să prevină propagarea iniţială a virusului de la animale la oameni şi chiar să împiedice declanşarea unei epidemii de febră hemoragică Ebola la oameni”, se arată într-un comunicat al cercetătorilor.

Virusul Ebola declanşează, la oameni, o febră virală hemoragică extrem de contagioasă şi adeseori mortală. Aproape 90% dintre pacienţii infectaţi cu Ebola mor, iar în prezent nu se cunoaşte niciun tratament sau vaccin. Biologii au considerat că virusul Ebola a migrat de la animalele infectate la oameni, iar apoi s-a propagat în comunităţile umane, prin contactul direct al sîngelui sau fluidelor corporale ale persoanelor infectate. Colaborînd cu cercetătorii de la Universitatea din Manitoba şi cu National Institutes of Health din Montana (SUA), cercetătorii canadieni au descoperit că virusul Ebola poate să trăiască în organismul unor animale - gazdă, precum liliecii. Virusul provoacă o infecţie uşoară, pînă cînd sînt reunite condiţiile necesare reproducerii lui pe scară largă şi propagării lui către un alt animal - gazdă, precum maimuţele, sau către oameni. Prin stimularea chimică a celulelor şoarecilor şi ale liliecilor, cercetătorii au reuşit să activeze virusul, evidenţiind astfel mecanismul care se face vinovat de declanşarea infecţiei virulente, a explicat Jim Strong de la ASPC, unul din coordonatorii studiului.