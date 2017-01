Mofturi politice

În ultima vreme, şi-au făcut apariţia tot felul de indivizi care fac fiţe şi mofturi cînd sînt curtaţi de vreun partid rebel. În politică, procedura de peţit este diferită de sistemul natural de făcut curte cu faţa la gard. Peste noapte, în urma unui fenomen ciudat, apar exemplare delirante de moftangii care susţin că partidul cutare sau cutare nu se ridică la nivelul lor cumulat de prostie în materie de exigenţe. Aiurea. Cîte un neica nimeni din politichia cojilor de seminţe se şi vede brusc în postura de mare vedetă! Cu toate că nu are stofă de politician, pentru că aici nu se ia în calcul sarea şi piperul, se avîntă, ca unul care nu ştie să înoate, în largul teoriilor de doi bani. Cum este băgat puţin în seamă, începe să facă mofturi, ridicîndu-şi singur şi artificial cota personală… Prea se dă bostan! Cazurile în care moftangiii fac nazuri din orice, gîdilîndu-se la lingurică pe sistemul laudei de sine care nu miroase a bine, s-au înmulţit într-o proporţie alarmantă. Nici măcar domnul Becali, pe care politica îl costă din greu, nu se mai băşică precum nea’ Ionică! Prea multe mofturi fac domnii trecuţi prin politică, mai bine zis, tăvăliţi cu mutra prin pesmet! E drept, sînt şi conducători de partide care pun repede botul la orice fel de mofturi! Cei mai mulţi dintre ei reacţionează în funcţie de cît de iute şi de fin li se bagă limba în ureche… Sînt şefi de partide care, la capitolul mofturi electorale, dau dovadă de o naivitate de-a dreptul idioată! Degeaba încearcă dumnealor, după eruperea divorţului în stradă, să ne convingă că nu a fost nimic serios la mijloc, că s-au manipulat doar vorbe şi idei din puţul gîndirii nu ştiu cui! Au uitat credulii şi făcătorii de sondaje cum se tolăneau cu mofturile alesului la picioare? Asistăm la tîrguri dintre cele mai ipocrite în politichia de balustradă practicată de sforarii care fac jocurile. Sigur, prost nu este cel care cere, ci cretinul care dă! Se plimbă diverşi intruşi cu momeala pe sub nasul celor care fac nările mari cînd simt mireasma îmbietoare de ciolan afumat asezonat cu toate ingredientele aferente puterii. În definitiv, e un fel de alba-neagra cu mofturi şi iluzii politice. Există lideri de partid care fac mare caz de experienţa acumulată şi de marile lor fapte de vitejie. Cu toate acestea, se apleacă la mofturile oricărui personaj care minte că are buzunarele pline cu pere mălăieţe! Pînă unde a ajuns să-i manipuleze interesul! Dacă nu e vorba de prosteala generată de boala lui Calache, atunci, cu siguranţă, avem de-a face cu prostituţie politică pe faţă! Aud că ar exista adevărate comiţii şi comitete pe lăngă anumite partide care au misiunea clară de a gestiona mofturile cîte unui moftangiu căzut din cer sau dintr-un plop din care se urmăreşte cu mare atenţie traseul parcurs de porcul care zboară. Pînă la asemenea aberaţii s-a ajuns în politichia noastră! Cele mai multe dintre promisiunile moftangiilor au ca termen de valabilitate durata zborului unuia dintre porcii consacraţi în mituirea şi mîntuirea alegătorilor. Ce fac domnii alegători? Înainte de alegerile europarlamentare sau alte campanii, sînt obligaţi să înghită în continuare mofturile bascaliilor care se joacă fără jenă cu răbdarea lor. Domnii politicieni au întrecut măsura! Culmea, înainte să înceapă campania electorală!