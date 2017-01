Moga şi ipocrizia pedelistă

Zilele trecute, în contextul electoral actual, domnul Mircea Banias făcea teoria chibritului pe tema ipocriziei electorale. Puse cap la cap, opiniile domniei sale întrunesc toate caracteristicile unui discurs pur demagogic. Banias a găsit de cuviinţă să-şi dea cu părerea despre maniera în care celelalte partide îşi fac campanie electorală. Din cele spuse de domnia sa reiese că aproape toţi politicienii, dar, în primul rînd, cei din PSD, sînt nişte ipocriţi. Mai puţin, desigur, pedeliştii conduşi de dînsul! Divagaţiile pe această temă sînt de-a dreptul jenante, ceea ce mă determină să apreciez, în mod deosebit, atitudinea lui Mircea Iustian, care, cel puţin, stă în banca lui! Scăpat rău de tot la vale pe derdeluşul laudei de sine, că tot a nins zilele astea, Mircea Banias încearcă să ne convingă, precum fac şi şefii săi de partid de la Bucureşti, că în PD-L Constanţa există doar candidaţi fără pereche. În rest, numai ipocriţi, hoţi de slogane, demagogi şi neaveniţi! Ca atare, după cum se manifestă şeful interimar al pedeliştilor constănţeni, victoria în alegeri este deja un fapt consumat. Pentru că tot vorbeşte de ipocrizie, mi-am adus aminte că, zilele trecute, Ionel Manafu, candidatul PD-L pentru Camera Deputaţilor pe Colegiul 1, ne făcea capul mare, ca şi Zanfir Iorguş, pe tema dezvoltării fără precedent a turismului de pe litoralul românesc. Personal, trebuie să mărturisesc, cînd aud discursuri pe acest subiect, mă cuprinde o adîncă stare de lehamite, în situaţia în care constat că unii chiar cred ceea ce spun. În cazul domnului Manafu, subiectul cu turismul i se potriveşte precum nuca în perete. Banias îi cataloghează ca fiind ipocriţi pe politicienii care îşi fac campanie electorală în salopete, cu toate că unii dintre ei, cum este cazul lui Nicu Moga, sînt constructori autentici, adevăraţi profesionişti într-un domeniu pentru care s-au pregătit poate mai bine decît Laurenţiu Mironescu în navigaţie. Nicu Moga chiar lucrează în construcţii şi are cu ce se lăuda. E suficient să parcurgeţi traseul dintre staţiunea Mamaia şi oraşul Năvodari, ca să vedeţi construcţiile realizate, în ultimii ani, în acest perimetru. Cine este ipocrit? Nicu Moga, un constructor care profesează şi îşi face meseria aşa cum trebuie, ceea ce reprezintă o garanţie că poate sprijini proiectele propuse de partidul său? Laurenţiu Mironescu, deputatul, care spune că s-ar întoarce oricînd la meseria sa de suflet, aceea de navigator, dar, acum, bate din pinteni să mai navigheze un mandat în Parlamentul României? Dacă tot vorbeşte Mircea Banias despre ipocrizie, ca o caracteristică a adversarilor PD-L, mă întreb ce legătură are domnul Manafu cu turismul! Nu neapărat pentru faptul că şi-a făcut ucenicia pînă la maturitate ca inginer la Petromidia. Cînd încerc să înţeleg sensul ipocriziei invocate de Banias nu pot să nu fac trimitere la nebunia care a dat peste cap turismul de pe litoral în perioada în care Ionel Manafu era director general la Direcţia Apelor. Atunci, domnia sa a pus în practică fără crîcnire indicaţiile otrăvite de politicul cultivat de Sulfina Barbu, ministreasa Mediului, indicaţii care i-au scos în stradă pe lucrătorii din acest sector atît de vitregit. Scandalul plajelor a generat numeroase controverse, iar efectele sale s-au resimţit şi în acest an. În fapt, deciziile Sulfinei Barbu au avut ca fundament politica partidului din care face parte, adică PD-L. Dacă tot vorbim despre ipocrizie, cum poate domnul Manafu să-l convingă pe alegător că domnia sa are o cu totul altă viziune şi strategie despre turism! Să fim serioşi, în ce priveşte subordonarea faţă de partid, votul uninominal e ca o frecţie la piciorul de lemn al mesei prezidiului! În aceste condiţii, cine este ipocrit? Nicu Moga, unul dintre cei care au pus umărul la transformarea spectaculoasă a staţiunii Mamaia şi a Năvodariului, care au căpătat o faţă nouă în circuitul turismului? Ionel Manafu, purtătorul de directive al Sulfinei Barbu, obligat de partid să pună beţe în roate administraţiei locale? Cred că alegătorul ştie de pe acum răspunsul la această întrebare. Noi îl vom afla pe 30 noiembrie, chiar dacă domnul Banias, care dă semne de ipocrizie, încearcă să ne vîre cu forţa pe gît sondajele care îi convin. Mai spune domnia sa: ”Strategia noastră este dialogul cu cetăţenii”, precizînd că electoratul nu este bombardat cu materiale tipice de campanie electorală!!! Poate că era mai bine să fi spus chestia asta în limba chineză, limba oficială în relaţia cu cetăţeanul cînd PD-L se afla la guvernare. Cît priveşte materialele tipice de campanie, ne-a bombardat destul domnul Theodor Stolojan cu ipocrizia caracteristică foştilor prim miniştri care au dispărut în anonimat…