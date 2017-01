„Mogulul Sassu”

Aţi văzut că am avut dreptate?! Nici nu se încheiase votul din Parlament, când eu scriam, într-un editorial pe care l-aţi citit deja, că Alexandru Sassu va fi dat afară! Evenimentul era previzibil, fiindcă directorul general al TVR provenea din PSD şi nu făcuse concesii nici lui Băsescu, nici PDL-L-ului, tocmai în perioada aglomerată cu cele mai multe campanii electorale...

Chiar dacă social-democraţii au anunţat că vor sesiza Curtea Constituţională, nu cred că se mai poate repara ceva. Pedelizarea României va continua la galop, iar posturile publice de radio şi televiziune reprezintă două redute cheie în războiul politic ce se pregăteşte pentru viitoarele alegeri locale şi generale. În plus, este evident că preşedintele nu l-a iertat pe Sassu pentru atitudinea manifestată de acesta în trecuta campanie prezidenţială, când l-a acuzat în public că este „mogul”, ceea ce mi se pare o prostie, în treacăt fie spus, căci nu poţi avea o asemenea atitudine pe bani publici, însă acum nu mai contează! Răzbunarea lui Băsescu pe Alexandru Sassu se potriveşte cu o zicală parafrazată: „Duşmanul la ocazii importante se cunoaşte”... De acum încolo, premierul Boc nu va mai fi oprit de nimeni să facă acea emisiune săptămânală de îndoctrinare electorală, pe care i-o refuzase fostul director general de la TVR. Aşa se petrec lucrurile la noi, când cineva are pâinea şi cuţitul în mâini. Numai că acest din urmă instrument, ce nu este doar culinar, are două tăişuri...

Pe scurt, după destituirea conducerii TVR, se vorbeşte tot mai insistent de revenirea în forţă a Rodicăi Culcer, „om de casă” al lui Băsescu şi al PD-L-ului, care ocupase funcţia de redactor-şef la Ştiri, însă fusese dată afară de acelaşi Sassu. Acum, vechiul redactor de la BBC ar putea ocupa chiar postul de director general. De câteva zile, de când se vântură pe piaţă această speculaţie, a apărut şi zvonul că Rodica Culcer ar avea dosar la CNSAS, cu documente ce datează încă de pe vremea când ea lucra, în plină perioadă comunistă, la Ambasada americană din Bucureşti! Dacă aşa ceva se va dovedi adevărat, vom asista la un veritabil cutremur în TVR, dar şi la explozia unui uriaş scandal în toată presa românească. Asta ar dovedi că „mogulul Sassu” a fost un mic copil pe lângă versiunea sa de sex opus! Abia aştept...