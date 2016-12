Mohombi a însufleţit o nouă petrecere la Mamaia

Solistul suedez de origine congoleză Mohombi a făcut un show de neuitat, vineri noapte, în Crema Summer Club din staţiunea Mamaia. Artistul de culoare a susţinut un concert live de aproape o oră, prin care a fascinat publicul român de care a demonstrat că s-a ataşat foarte mult. Acesta a fost cel de-al doilea concert al său în Mamaia, după ce, în vară, a cântat într-un alt club din staţiune şi a filmat alături de Celia videoclipul „Love 2 Party”, în care a apărut şi primarul Constanţei, Radu Mazăre.

ATMOSFERĂ „FIERBINTE” Mohombi a fost însoţit la eveniment de un grup de prieteni care au venit tocmai din Stockholm să-l vadă live şi a urcat pe scenă în jurul orei 3.00, fiind întâmpinat cu aplauze şi aclamaţii îndeosebi ale fetelor din club. Domnişoarele au fost impresionate de aspectul său fizic, dar şi de atmosfera pe care a creat-o. El a interpretat şi câteva piese noi, însă cele mai apreciate au fost hit-urile „Love 2 Party” şi „Suavemente”. Artistul şi-a încheiat concertul cu interpretarea piesei care l-a făcut celebru pe plan internaţional, „Bumpy Ride”, pe ritmurile căreia a renunţat la sacou şi le-a dat... palpitaţii fanelor, dansând energic cu perechea de jeanşi coborâtă sub talie.

CU OCHII PE... ROMÂNCE Mohombi a fost, ca şi la prima sa vizită pe litoral, impresionat de frumuseţea româncelor, lucru pe care l-a mărturisit publicului şi a dansat alături de o animatoare blondă pe care a complimentat-o şi cu care a împărţit un... shot. Spre deosebire de rapperul american Coolio, care a concertat cu o săptămână înaintea sa, în acelaşi club şi care s-a desfătat cu licori bahice pe parcursul întregii sale şederi la Mamaia, congolezul s-a orientat mai mult către băuturi energizante.

SPANIA - AMERICA VIA ROMÂNIA Cântăreţul a venit la Mamaia direct de la Madrid, unde a lucrat alături de Jennifer Lopez pentru un single ce va fi inclus pe viitorul album al divei. Mohombi a dezvăluit jurnaliştilor că din România pleacă direct în Statele Unite, unde urmează să lanseze, la rândul său, un single în colaborare cu rapperul american Lil\' Wayne şi că se pregăteşte de lansarea unui nou album, în 2013. El şi-a exprimat, totodată, dorinţa de a reveni cât de curând în România. „Iubesc publicul de aici, este fantastic, iar româncele sunt cele mai frumoase femei din lume. Am fost la Madrid, unde am m-am întâlnit nu doar cu J. Lo, ci şi cu fotbaliştii Sergio Ramos şi Cristiano Ronaldo, care îmi sunt prieteni. Urmează să plec în State, acolo unde m-am afirmat şi să lansez, în 2013, noul album pentru care am semnat cu casa de discuri „Cash Money”. Abia aştept să mă întorc aici, unde am observat că am mulţi fani şi datorită lor am ajuns pe acest drum, pe care sper să-l continui cu succes, pentru că sunt un artist tânăr”, a declarat Mohombi.