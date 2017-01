Moinescu a tîrît Primăria Medgidia în şapte contracte ilegale

Primarul Medgidiei, Marian Iordache, a prezentat în şedinţa ordinară de luni a Consiliului Local şapte contracte care, în opinia sa, au fost încheiate în mod ilegal de fosta administraţie locală. El dezvăluie o serie de legături pe criterii politice între beneficiarii contractelor şi fostul primar PD-L, Dumitru Moinescu. Astfel, contractul cu nr. 470/03.12.2007, încheiat între Primăria Medgidia şi Mircea Pleşca, cu obiect de administrare a site-ului primăriei este „ilegal” din cauza gradului de rudenie între beneficiar şi unul dintre aleşii locali: Mircea Pleşca fiind fiul consilierului local Camelia Pleşca. Iordache sesizează că prezentul contract a fost încheiat cu o persoană fizică neautorizată, în acest fel Pleşca neputînd fi remunerat de primărie, chiar dacă în legislaţie se stipulează că achizitorul, în cazul da faţă primăria, trebuie să onoreze facturile emise. Reprezentanţii administraţiei locale concluzionează retoric: „Pleşca a încheiat contractul ca persoană fizică şi, în consecinţă, nu a putut elibera nicio factură pentru prestaţia pe care a făcut-o în folosul comunităţii?!. Nu ştim dacă dl. Pleşca a fost plătit la negru sau a ieşit în pagubă cu 5.278 lei”. Un alt contract încheiat în februarie 2008, între fosta administraţie şi Lili-Cris Construct SRL, reprezentată prin administratorul Ion Nicolae, „nimeni altul decît consilierul personal pe probleme de romi al fostului primar”, avea ca obiect de activitate efectuarea reparaţiilor în clădirile Poliţiei Comunitare şi Serviciului pentru Evidenţa Populaţiei, în schimbul serviciului Primăria trebuind să plătească 42.731 lei. Din datele prezentate de actuala autoritate locală, contractul s-a derulat pe o perioadă de 20 de zile, ceea ce ridică un semn de întrebare referitor la cît de bine a fost realizată lucrarea. „Ne îndoim că firma lui Nicolae, care are doar cîţiva angajaţi cu forme legale, ar fi putut termina lucrările în 20 de zile”, se precizează în comunicatul primăriei. Mai mult, dintr-un raport al AJOFM Constanţa, Ion Nicolae ar fi lucrat la firma SC Lili-Cris Construct SRL şi cu oameni care erau încadraţi pe Legea 76/2002. Un alt contract „ilegal” prezentat de Iordache, este cel încheiat de Primăria Medgidia cu SC Rosal Grup SRL, despre care fostul primar spune că încă se află în derulare, vizează dezinsecţia şi deratizarea domeniului public şi privat. În timp ce Iordache spune că documentul nu a fost respectat de firmă, „dovadă că oraşul este în continuare plin de insecte”, Moinescu spune că a fost respectată legea în vigoare iar firma îşi face datoria, însă „insectele se înmulţesc”. Un alt contract menţionat de Iordache este cel încheiat cu SC PA&CO International SRL, condusă de Constantin Căşuneanu. Obiectul său de activitate era ranforsarea sistemelor rutiere de trafic greu pe două tronsoane din Medgidia, pe o sumă iniţială de 16.420.145 lei. În comunicat se precizează că la acest contract au fost încheiate patru acte adiţionale, care au ridicat valoarea contractului la suma de 21.149.593 lei, în timp ce „contractul de credit pe care Dumitru Moinescu şi fosta administraţie locală l-au luat pentru această lucrare este de 19.795.639 lei”. Se pune problema cine va acoperi diferenţa pînă la 21.141.593 lei: „Dumitru Moinescu, din buzunarul propriu?”. O altă observaţie care ridică semne de întrebare este de ce lucrarea de asfaltare a fost împărţită în două tronsoane? Administraţia locală liberală pune acest lucru pe seama faptului că interesul lui Moinescu şi al colegilor săi „a fost să favorizeze firma de casă a PD-L, SC PA&CO International SRL, condusă de Căşuneanu”. În lista lui Iordache figuează încă un contrat încheiat între primărie şi SC ELCOMEX-IEA SA, reprezentată de directorul general Ion Pleşca, soţul consilierei Cameliei Pleşca, care are obiect de activitate efectuarea lucrărilor de întreţinere iluminat public şi festiv. De asemenea, se mai face referire la alte două contracte încheiate cu SC Selena SRL, pentru diferite prestaţii de lucrări pentru primărie, condusă de Seref Duagi, „unul dintre acoliţii lui Moinescu”. Nu în ultimul rînd, se face public contractul nr. 62/11.02.2008, încheiat cu SC Duga Impex SRL, reprezentată de Iusein Mustafa, „zis Keke”, unul dintre membrii PD-L Medgidia. În datele furnizate de primarul liberal se arată că în contract se stipula ca toate automobilele aflate în dotarea Primăriei şi Poliţiei Comunitare trebuie spălate şi curăţate la spălătoria lui Keke, în ciuda faptului că administraţia locală spune că nu are toate avizele de mediu necesare funcţionării. De cealaltă parte a baricadei, Moinescu susţine că ilegalităţile făcute publice de actualul primar reprezintă „o minciună” deoarece toate proiectele au respectat procedurile legale şi au fost publicate prin Serviciul Electronic de Achiziţii Publice. „În proiectele întocmite am respectat procedura legală, iar în contractele unde sînt implicaţi consilieri locali PD-L nu există cazuri de incompatibilitate”, a declarat fostul edil-şef.