Moldova va începe să importe gaze din România

11:18:10 / 25 Iunie 2014

O porcarie de la Ponta

In loc sa se ieftineasca gazele pentru tot romanul necajit, se da gaze da moca la moldovenii de peste Prut de parca le-ar pasa lor de ceva. Astia au supt de la doua tite de cind se stiu: Rusia si Romania. De ce nu se organizeaza un referendum urgent: vor sau nu vor sa vina la Romania. Ce tot o scaldam la nesfirsit pe umerii romanilor.Ponta esti o catastrofa nucleara in materie de politica, cu Sova sef de campanie, dute sa te plimbi cu masina la curse,ca ai sanse zero la presedentie, ial si pe Geoana copilot.