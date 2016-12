Molid de cinci centimetri, în plămînul unui bărbat

Cîţiva medici din regiunea Uralilor din Rusia au descoperit un molid de cinci centimetri înălţime crescînd în plămînul unui bărbat, relatează RIA Novosti, citînd publicaţia ”Komsomolskaya Pravda”. Descoperirea a fost făcută cînd Artyom Sidorkin, în vîrstă de 28 de ani, din oraşul Izhevsk, a fost operat. Sidorkin se plîngea de dureri în piept şi de faptul că tuşea expectorînd sînge, iar medicii credeau că acesta are cancer. ”Am clipit de trei ori şi credeam că am vedenii”, a spus chirurgul Vladimir Kamashev, din Izhevsk. Echipa medicală crede că Sidorkin a inhalat o sămînţă, care ulterior a încolţit în plămînul său. Copăcelul care atingea capilarele bărbatului şi îi provoca dureri severe a fost scos. ”A fost foarte dureros, însă, ca să fiu cinstit, nu simţeam că am un obiect străin în mine”, a spus Sidorkin.