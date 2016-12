Moloz și cadavre de animale, pe o stradă din Constanța

Locuitorii străzii Barbu Ștefănescu Delavrancea din Constanța, care stau în apropierea intersecției cu strada Dionisie cel Mic, au ajuns la capătul răbdării din cauza mai multor țigani care au transformat zona într-un focar de infecție. De altfel, aria respectivă este unul dintre „campingurile” preferate ale nomazilor veniți din tot județul pentru „un trai mai bun”. Unul dintre constănțenii care stau pe strada respectivă ne-a reclamat faptul că un teren din apropiere a ajuns o groapă de gunoi, după ce mai multe persoane au aruncat acolo deșeuri de toate felurile, de la moloz, la cadavre de animale. „Este de nesuportat. Nu e prima oară când se întâmplă să vină țiganii cu căruțele să își arunce gunoiul pe un teren din zonă. Dar joi, 16 iunie, au fost mai mulți ca niciodată. Au trecut cel puțin patru căruțe pline cu tot felul de resturi, moloz, sticlă spartă, deșeuri menajere, chiar și leșuri de animale. Mirosurile și mizeria ne întorc stomacul pe dos. Își aruncă deșeurile sub nasul nostru și noi nu putem face nimic. Ne-am adresat Poliției, dar ei ne-au spus că nu e de competența lor și că vor trimite reclamația mai departe la Primărie”, ne-a declarat Gheorghe Josu.

CEI VINOVAȚI SCAPĂ NEAMENDAȚI?

I-am sesizat, la rândul nostru, pe reprezentanții autorităților locale, care au verificat situația la fața locului. Cei de la Serviciul de Igienă Publică (SIP) din cadrul Primăriei Constanța ne-au spus că nu pot face mai mult decât să curețe terenul transformat în groapă de gunoi. „Am văzut despre ce este vorba și vom face, săptămâna viitoare, o nouă acțiune de igienizare a zonei. Noi am mai intervenit în aria respectivă, pentru că primim reclamații cam o dată la două zile. Din păcate, nu putem decât să curățăm zona, pentru că nu avem atribuții”, a spus șeful SIP. Pe de altă parte, reprezentanții Poliției Locale spun că e destul de greu să acționeze împotriva celor vinovați. „Ca să îi amendăm pe cei care aruncă deșeurile pe domeniul public trebuie să îi prindem în fapt. Asta ar însemna să existe o patrulă care să păzească zona. E greu, în condițiile în care lucrăm cu 40 de polițiști la peste 300.000 de locuitori. În asemenea situații, ne-ar fi de ajutor dacă cei care fac sesizarea ne-ar prezenta și poze sau filmări cu ajutorul cărora i-am putea identifica pe autorii faptelor”, a explicat directorul adjunct al Poliției Locale Constanța Ionuț Pripiși. Cei care se confruntă cu asemenea situații sunt îndemnați să contacteze Dispeceratul Primăriei, la numărul de telefon 0241.55.00.55.

Citește și:

„Rromii au transformat cartierul într-un WC public”