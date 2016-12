Moment de bilanț la CS Farul

Unul dintre cluburile de elită din sportul românesc, CS Farul Constanța, a organizat vineri, la restaurantul „Sport”, tradiționala ședință de final de an, în cadrul căreia s-a făcut bilanțul pentru 2016 și au fost desemnați cei mai buni sportivi ai grupării de pe litoral. La eveniment au participat partenerii și colaboratorii grupării de pe litoral, printre care s-au numărat Decebal Făgădău, primarul municipiului Constanța, Elena Frîncu, membru de onoare al Comitetului Olimpic Român, Andrei Szemerjai, directorul LPS „Nicolae Rotaru”, Iulian Popa, directorul CSȘ 1 Constanța, Mariana Tudora, directorul DJST, Mihai Orzan, inspector DJST, Sorin Rugină, rectorul Universității „Ovidius” din Constanța, Mirela Damian, decanul Facultății de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității „Ovidius”, și Alin Larion, antrenor de atletism și profesor la Universitatea „Ovidius”.

La fel ca în anii precedenți, clubul constănțean a încheiat fără datorii financiare, a păstrat într-o stare bună bazele sportive pe care le administrează și a adunat numeroase medalii. Astfel, sportivii de la CS Farul au cucerit 288 de medalii la Campionatele Naționale și 33 de medalii la competițiile internaționale, însă niciuna la Jocurile Olimpice de la Rio, unde au fost prezenți Cătălina Ponor, Corina Constantin și Elizabeta Samara.

„A fost un an relativ bun, sportivii și-au făcut datoria și sunt mândru de acest lucru. Pentru 2017, le urez sportivilor și antrenorilor de la CS Farul să fie sănătoși și să ducă în toată lumea culorile Farului”, a spus Ilie Floroiu, directorul general al CS Farul. „Nea Ilie Floroiu a venit și mi-a spus: Hai să premiem și noi sportivii și antrenorii, așa cum se întâmplă în alte orașe! Mă bucur că, de la inițiativa dânsului, am premiat toate performanțele din sportul constănțean, nu doar de la CS Farul. Și mă bucur, de asemenea, că am avut ce premia”, a explicat primarul Decebal Făgădău.

CEI MAI BUNI SPORTIVI AI CS FARUL ÎN ANUL 2016 - SENIORI

1. Cătălina Ponor (gimnastică) - antrenori la lotul olimpic al României, Corina Constantin (gimnastică aerobică) - antrenori Maria Fumea și Cristiana Spânu, Elizabeta Samara (tenis de masă) - antrenori Viorel Filimon și Elena Sebe

2. Daniela Poroineanu (sambo) - antrenor Viorel Gâscă

3. Lucian Săvulescu și Lavinia Panaete (gimnastică aerobică) - antrenori Maria Fumea și Cristiana Spînu, Dacian Barna (gimnastică aerobică) - antrenor Maria Fumea

4. Bianca Gorogovan (gimnastică aerobică) - antrenori Maria Fumea și Cristiana Spînu

5. Anca Surdu (gimnastică aerobică) - antrenori Maria Fumea și Cristiana Spînu, Mădălina Cioveie, Andreea Bogati, Bianca Bencze (gimnastică aerobică) - antrenor Maria Fumea

6. Andrei Romeu (navomodelism) - antrenor Vasile Petrică

7. Corneliu Costiniuc și Florin Neagu (navomodelism) - antrenor Vasile Petrică

8. Maria Holbură (gimnastică) - Mirela Szemerjai și Sorin Bechir

9. Cristina Bujin (atletism) - antrenor Bogdan Tudor

10. Răzvan Șindelaru (culturism și fitness) - antrenor Cristian Mihăilescu

CEI MAI BUNI SPORTIVI AI CS FARUL ÎN ANUL 2016 - JUNIORI ȘI TINERET

1. Daniela Varona (kaiac-canoe) - antrenori Maria și Gabriel Aftenie

2. Răvan Grecu (atletism) - antrenor Daniel Cojocaru, Elena Zaharia și Camelia Mitrofan (tenis de masă) - antrenori Viorel Filimon și Liliana Sebe

3. Mariana Dumitrache (haltere) - antrenor Angheluș Beșleagă, Florin Bejenariu (haltere) - antrenor Aurel Tătaru

4. Ștefan Huștea și Andrada Zaman (gimnastică aerobică) - antrenor Cristiana Spînu

5. Lorena Jinga (gimnastică aerobică) - antrenor Cristina Dulgheroiu

6. Florin Tița (lupte) - antrenor Grigore Gheorghe

7. Carmen Glăvan (gimnastică) - antrenori la lotul olimpic al României

8. Andra Sîrbu (kaiac-canoe) - antrenori Maria și Gabriel Aftenie

9. Cristian Nedelcu (atletism) - antrenori Cecilia Gevat și Alin Larion

10. Răzvan Arnăut (lupte libere) - antrenor Grigore Gheorghe

