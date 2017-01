Moment de respiro pentru CVM Tomis

Sâmbătă debutează etapa a 11-a din Divizia A1 la volei masculin, ultima a turului, rundă care se va încheia luni. CVM Tomis Constanţa va evolua pe teren propriu în compania Universităţii Cluj, formaţie care a acceptat să vină pe litoral în turul sezonului regulat şi să fie gazdă la retur. Inversarea locurilor de disputare a partidelor Constanţa - Cluj s-a făcut la cererea echipei noastre, care a dorit să evite un drum obositor în plină iarnă, între două meciuri dificile din Liga Campionilor, cel de miercuri de la Ankara şi cel de miercurea viitoare de la Constanţa, cu Hypo Tirol. Partida de sâmbătă, din Sala Sporturilor, va începe la ora 17.00 şi va fi televizată în direct de postul Neptun TV.

Chiar dacă întâlnesc cel mai slab adversar din campionat, clujenii nereuşind să acumuleze până acum vreun punct în clasament, constănţenii nu consideră întâlnirea ca pe o simplă formalitate. „Este un meci obişnuit de campionat, care nu se anunţă greu şi pe care vrem să-l câştigăm cât mai repede, cu 3:0. Probabil că vor evolua toţi jucătorii din lot, ca să ne pregătim pentru întâlnirea cu austriecii”, a declarat Radu Began, antrenorul secund al Tomisului.

Este al doilea meci consecutiv pe care Tomis îl joacă pe teren propriu cu un adversar mult mai slab cotat, după cel de sâmbăta trecută, cu echipa din Piatra Neamţ. „Per ansamblu, nu este bine să joci cu echipe de nivel scăzut dacă vrei să ai un ritm constant de joc la nivel înalt. În Liga Campionilor, în faţa unui adversar puternic simţi lipsa meciurilor tari din campionat. Pe de altă parte, în actuala noastră situaţie, ne oferă un moment de respiro, de aceea am şi cerut să jucăm acum la Constanţa şi nu la Cluj”, a explicat Began. Voleibaliştii constănţeni au fost încurcaţi de vremea nefavorabilă din Turcia la revenirea de la Ankara, prevăzută pentru joi după-amiază. „În loc de cinci ore am făcut 13 de la Ankara la Constanţa. Nu am reuşit să plecăm la ora 17.00 din Ankara, ci mai târziu, aşa că am pierdut legătura din Istanbul şi am plecat de acolo abia la 11 noaptea, când trebuia să fim deja la Constanţa!”, a mai spus secundul Tomisului.

În cazul unui succes cu 3:0, CVM Tomis va deveni campioana turului, având un setaveraj mai bun decât CSVM Zalău. În 2013 se va mai juca o etapă din Divizia A1 la volei masculin, a 12-a, sâmbăta viitoare.

Tot sâmbătă, în etapa a 11-a vor mai avea loc meciurile VCM LPS Piatra Neamţ - Arcada Galaţi (ora 16.00) şi CSM Agronomia Bucureşti - Phoenix Şimleul Silvaniei (ora 19.00). Întâlnirea Dinamo Bucureşti - Unirea Dej se dispută duminică, de la ora 18.00, iar meciul SCM U. Craiova - Ştiinţa Explorări Baia Mare este programat luni, de la ora 17.00. Ambele partide vor fi televizate în direct de Digi Sport 2. CSVM Zalău stă.

Clasament: 1. CSVM Zalău 27p/10j (setaveraj 27:6); 2. CVM TOMIS CONSTANŢA 24p (24:5); 3. SCM U. Craiova 20p (23:10); 4. Dinamo Bucureşti 19p (21:10); 5. Unirea Dej 18p (19:11); 6. Explorări Baia Mare 15p (16:13); 7. VCM Piatra Neamţ 9p (10:19); 8. Arcada Galaţi 9p (9:20); 9. Phoenix Şimleu 6p (11:22); 10. CSM Bucureşti 3p (3:25); 11. U. Cluj 0p (5:27).