Momente emoţionante la festivitatea de retragere a handbaliştilor Stănescu şi Angelovski

Pentru iubitorii handbalului constănţean, duminică o fost o zi specială. Meciul dintre echipele Handbal Club Dobrogea Sud Constanţa şi Potaissa Turda, desfăşurat în Sala Sporturilor din Constanța, a reprezentat ultima apariţie într-un joc oficial pentru handbaliştii constănţeni Ionuţ Rudi Stănescu şi Branislav Angelovski, care au decis să se retragă din activitatea competiţională. Aplaudaţi la scenă deschisă de spectatorii prezenţi din tribune, cei doi au avut parte după încheierea partidei de multe surprize, fiind copleşiţi cu multe cadouri care să le amintească peste ani de perioada minunată petrecută în tricoul fostei campioane Handbal Club Municipal Constanţa şi, de ce nu, în primii doi ani de activitate a viitoarei... campioane, Handbal Club Dobrogea Sud Constanţa. Nu au lipsit focurile de artificii, şampania şi torturile pregătite special pentru Sănescu şi Angelovski, iar marea surpriză pentru Stănescu a fost apariţia în sală a lui Mihai Popescu, fostul coleg de post de la HCM şi de la echipa naţională. Au fost momente emoţionante, victoria din întâlnirea cu Potaissa, scor 47-32, a reprezentat şi ea un cadou oferit de coechipieri, iar Stănescu şi Angelovski, la cererea publicului, au înscris şi din aruncări de la 7 metri în partida de duminică.

După şapte ani petrecuţi la Constanţa, Branislav Angelovski, se desparte cu emoţie de gruparea constănţeană. „Vreau să le mulţumesc tuturor celor care au fost lângă mine. Am prins Constanţa ca fiind o mare campioană, iar adversarilor le era frică de noi. Nu sunt supărat aşa de mult pentru că mă retrag, deoarece am jucat foarte mulţi ani. Poate că mai puteam juca un an sau doi, dar consider că trebuie să te retragi când eşti în formă bună. Aici, la Constanţa, am făcut practic istorie”, a spus Angelovski, care a devenit campion şi câştigător al Cupei României cu HCM Constanţa.

„ÎŢI MULŢUMIM, RUDI, PENTRU ÎNTREAGA ACTIVITATE HANDBALISTICĂ!”

„A fost o onoare şi o mândrie să joc la Constanţa, practic, toată cariera mea. Sunt foarte, foarte mândru de acest lucru. De-a lungul celor optsprezece ani au existat foarte multe tentaţii, multe oferte de transfer, dar nu am făcut-o. Pentru mine o să fie foarte, foarte greu. Acum am două luni şi jumătate să mă obişnuiesc cu ideea”, a declarat Ionuț Rudi Stănescu, sosit la Constanţa în 1999 pentru a a scrie o pagină de aur în istoria handbalului de la ţărmul mării. De nouă ori campion al României şi de șase ori câştigător al Cupei României, Ionuț Rudi Stănescu fost ales de două ori cel mai bun handbalist român, în 2006 și 2007, fiind unul dintre componenţii de bază ai naționalei României.

Acum, din postura de preşedinte al clubului constănţean, Stănescu este deja cu gândul la sezonul viitor şi a confirmat sosirea antrenorului francez Christian Gaudin, precum şi a jucătorilor Malinovic, inter dreapta, de la Creteil, şi a portarului Mitrevski, de la Benfica Lisabona. „Sunt convins că echipa pe care o să o avem la anul o să facă faţă cu brio în campionat. Mai avem vreo două-trei nume, dar urmează să perfectăm cu ei transferul. Vom întineri mult media de vîrstă a echipei. O să aducem un plus de valoare. Ne vom bate la titlu în sezonul viitor. Eu consider că va fi un campionat extrem, extrem de echilibrat, pentru că Dinamo şi CSM Bucureşti vor fi adversare redutabile”, a spus Stănescu.

