Momente speciale pentru melomani, la Muzeul de Artă

Uniunea de Creaţie Interpretativă a Muzicienilor din România şi Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski“ le oferă melomanilor, în zilele toride de vară, seri lirice şi camerale şi recitaluri de pian. Iubitorilor muzicii de calitate li se pregăteşte, mîine, de la ora 18.00, la Muzeul de Artă din Constanţa, o seară camerală care îi are ca protagonişti pe Nicoleta-Ramona Tutuianu - flaut, Andreea Mina - flaut şi Andrada Ştefan – pian. Din program fac parte Sonata nr. 2 de J. S. Bach, Sonata de F. Poulenc, „Fantezia Carmen”, de F. Borne, Capriciul nr. 24, de Paganini, Concertul în Mi minor, partea a III-a, de S. Mercadante, Concert, de C. Reinecke, Andante şi Rondo de F. Doppler. Pe 29 iulie, melomanii sînt invitaţi la un recital de pian la patru mîini, cu Valentin Gheorghiu şi Roxana Gheorghiu. Din program fac parte lucrări ale compozitorilor F. Schubert - Rondo în Re major, op. 138 şi Marş caracteristic în Do major, op. 121, G. Faure - Suita „Dolly“, op. 56, A. Dvorak - Patru dansuri slave, op. 72 şi J. Brahms - Patru dansuri ungare.

Serile dedicate muzicii de calitate continuă şi pe 12 august, cînd, de la ora 18.00, la Muzeul de Artă, este programată o seară lirică cu sopranele Roxana Bageac şi Carmen Clenciu, cărora li se alătură Inga Dăşanu, la pian şi Marcel Dăşanu, la clarinet, în calitate de invitat. Programul cuprinde lucrări ale compozitorilor: Donizetti, Schubert, Rahmaninov, Verdi, Puccini, Ceaikovski, Catalani, Bolto, Faure, Debussy, Gounod, Beach, Hahn şi Arditi. Intrarea la evenimentele găzduite de Muzeul de Artă este liberă.