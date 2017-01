Am trecut rapid de la faza indicaţiilor preţioase la etapa, mult mai complexă şi mai expresivă, a momentelor istorice. Sigur, cînd facem bilanţul lui Bulă, nu sînt de neglijat nici indicaţiile şi nici directivele preţioase. Ele fac parte din arsenalul prostesc şi demagogic al politicienilor care vor să ne convingă ferm că le ştiu pe toate! Aiurea. În realitate, politicienii, cei mai mulţi dintre ei, nu chiar toţi, dispun de o zestre nelimitată de indicaţii şi directive de acest gen. Spun că sînt preţioase, pentru că, în realitate, avem de-a face cu nişte imbecilităţi. Aşadar, ce să zic, nu dispunem numai de miniştri imbecili… Politicienii din categoria enunţată sînt mărinimoşi din fire. Cu toate că nimeni nu le-o cere, dumnealor ne dau, de bună voie şi nesiliţi de nimeni, reţineţi amănuntul, indicaţii şi directive preţioase. E drept, unii exagerează în astfel de gesturi şi dedicaţii, pentru că, în realitate, nimeni nu are nevoie de ele… Constat că, în ultima vreme, domniile lor se dau în vînt după momentele istorice. Ca atare, chiar şi atunci cînd se screm să facă un ou de bibilică, ne trimit la valoarea, inventată de ei, bineînţeles, istorică a gestului cu pricina. Prin acest procedeu, o vizită peste hotare de doi lei, dar, sigur, cu multă muzică de fanfară şi parade militare, este comparată cu un moment istoiric unic în existenţa noastră naţională. Chiar şi scandalurile politice sînt tratate la fel! Bălăcăreală stupidă dintre două partide este comentată ca un început de eră nouă. Ca şi păruiala dintre şeful statului şi primul ministru. În urma numeroaselor momente de păruială, preşedintele şi-a pierdut şuviţa de păr, chestiune care i-a marcat profund traiectoria polittică din ultima vreme. În pragul alegerilor parlamentare, auzim, cu titlul de indicaţii şi directive preţioase, tot felul de inepţii şi stupidităţi. Se descoperă America într-o veselie! Se minunează domnii politicieni de oul lui Columb şi nu-şi explică de ce se pot face cu el mai multe omlete decît media pe ţară! E cîte o cucoană care, abia intrată în politică, declară că se pricepe la toate şi la toţi. Ca să ne convingă, ne descrie pe larg satisfacţiile pe care le trăieşte după primul său orgasm politic. Nu ne scuteşte nici dumneaiei de palavre şi de sfaturi caracteristice casnicelor din politică. Ca şi alţi politicieni care s-au evidenţiat prin tîmpenii şi erori politice, cucoana în cauză are pretenţia că a deschis o eră nouă! În ce domeniu? În domeniul prostituţiei politice. Fără îndoială, prezidentul este campionul nostru incontestabil la momente istorice şi de neuitat din existenţa scumpei noastre patrii. Chiar dacă sclipirile sale de inteligenţă sînt din ce în ce mai rare, nu ezită să transforme un fapt banal în moment istoric, unic şi de neegalat. Asta-i meseria lui, să anunţe ori de cîte ori face un ou nou din seria lui Columb hoinarul în cuibarul său de la Cotroceni. Sînt guvernanţi care se bazează pe vechile programe prăfuite de dezvoltare. Să fim sinceri, ne-am plictisit de-a binelea! Cu toate acestea, unii dintre cei care candidează la funcţia de prim-ministru le prezintă ca pe momente istorice fără egal în existenţa noastră ca naţiune. Ăstora chiar nu le este ruşine?