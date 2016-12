Momentul adevărului pentru FC Farul

Aflată în subsolul clasamentului Seriei I, FC Farul încearcă să obţină sâmbătă primul succes din actualul sezon al Ligii a II-a, în meciul cu CS Otopeni, programat pe teren propriu, de la ora 11.00, în etapa a 4-a. Faţă de primele trei runde, antrenorul Ioan Sdrobiş are la dispoziţie întreg lotul, întărit în ultimele zile cu fundaşul Nicolas Vajou şi mijlocaşul Alin Abuzătoaie. Francezul are şanse mari să fie titular în centrul apărării, unde-i va lua locul veteranului Ion Barbu. În schimb, Abuzătoaie va fi doar rezervă, “Părintele” hotărând să-i dea o şansă unui alt jucător tânăr, Ionuţ Lupu. “La Constanţa are loc o restructurare din temelii, iar motto-ul trebuie să fie răbdare. Ştiu ce trebuie să fac până în iarnă, obiectivul nostru fiind supravieţuirea. Sunt sigur că ne vom descurca onorabil. Sper ca împotriva celor de la CS Otopeni să alcătuim o echipă mai aproape de ceea ce ne dorim şi să obţinem prima victorie. Nu mai avem scuze, cu tot efortul, cu multă ambiţie şi încredere, trebuie să luăm cele trei puncte”, a spus Sdrobiş, care a cerut şi ajutorul publicului: “Sunt plăcut surprins de faptul că galeria are răbdare şi ne încurajează indiferent de rezultat. Mi-aş dori să vină şi iubitorii fotbalului, să avem măcar 1.000 de plătitori, pentru că banii, care s-ar duce direct la jucători, ne-ar ajuta mult”. Pentru a aduce la stadion mai mulţi spectatori, Asociaţia Independentă a Suporterilor FC Farul Constanţa 2010 a împărţit invitaţii şi a ajutat la vânzarea biletelor. Acestea pot fi procurate de la casele de bilete ale stadionului, la preţul de 4 lei la peluze şi 8 lei la tribune. Echipa probabilă: FC Farul (antrenori Ioan Sdrobiş şi Gică Butoiu): Zdrâncă - Niţescu, Vajou, L. Ştefan, Paşcovici - Scărlătescu, Lucan, Boboc, I. Lupu - B. Rusu, Ad. Câmpeanu.

Programul etapei - sâmbătă, ora 11.00: Gloria Buzău - Săgeata Năvodari; Steaua II - CF Brăila; Delta Tulcea - Dunărea Galaţi; FC Snagov - CS Juventus Bucureşti; FC Farul - CS Otopeni; Viitorul Constanţa - Ceahlăul Piatra Neamţ; Astra Giurgiu - FC Botoşani; duminică, ora 12.00: Concordia Chiajna - Dinamo II. Clasament: 1. Ceahlăul 9p (11-2); 2. Săgeata 9p (9-1); 3. Viitorul 7p (8-5); 4. Chiajna 7p (7-5); FC Botoşani 4p; 5. Dinamo II 6p (5-4); 6. Steaua II 3p (4-3); 7. CS Otopeni 3p (3-2); 8. FC Botoşani 5p; 9. Juventus 3p (5-6); 10. Dunărea 3p (4-5); 11. Delta 3p (5-8); 12. CF Brăila 1p (3-5); 13. FC Farul 1p (2-6); 14. Astra 0p (2-9); 15. FC Snagov 0p (1-11); 16. Gloria Buzău -3p. *echipă penalizată cu 6 puncte.