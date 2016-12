Momentul de umilinţă al lui Beyonce

CEREMONIE RATATĂ Beyonce a fost acuzată că a făcut playback pe imnul naţional american, în faţa sutelor de mii de persoane prezente la Washington, pe 21 ianuarie, pentru ceremonia de învestitură a preşedintelui american, după ce corpul militarilor din marina americană a anunţat că orchestra sa a făcut playback. ”Eu cânt întotdeauna live dar, din păcate, nu am putut să repet pentru ceremonia de învestitură cu orchestra militarilor din marină, pentru că în acea perioadă repetam pentru Super Bowl. În astfel de situaţii, înregistrezi o bandă, în cazul în care apare o problemă, deci eu am cântat peste banda înregistrată”, a explicat cântăreaţa. ”Însă voi cânta în direct, duminică, în show-ul din pauza galei Super Bowl”, a anunţat cântăreaţa, într-o conferinţă de presă consacrată finalei Ligii profesioniste de fotbal american (NFL) ce va avea loc în oraşul New Orleans din statul american Louisiana.

O EXPERIENŢĂ DEZAMĂGITOARE Beyonce a vorbit pentru prima oară deschis despre o tragedie prin care a trecut cu câţiva ani înainte să îi dea naştere micuţei Blue Ivy, în ianuarie 2012. Artista în vârstă de 31 de ani, căsătorită cu rapperul Jay-Z, a povestit despre tragedia unui avort spontan suferit în urmă cu câţiva ani, în cadrul unui documentar produs de HBO, ”Life Is But a Dream”, care va fi difuzat de canalul de televiziune. ”Acum doi ani, am rămas însărcinată pentru prima oară”, poate fi văzută Beyonce povestind într-un trailer al producţiei. ”Şi i-am auzit inima bătând, cea mai frumoasă muzică pe care am ascultat-o în viaţa mea. I-am ales şi nume. Mi-am imaginat cum va arăta copilul meu”, continuă aceasta, adăugând că se simţea foarte pregătită să devină mamă. Dar când sarcina începea să se dezvolte, Beyonce a pierdut copilul.

Vedeta, care s-a căsătorit cu Jay-Z în 2008, s-a îndreptat spre muzică, pentru a suporta durerea suferită. ”Am intrat în studio şi am scris cel mai trist cântec pe care l-am scris în viaţa mea. A fost chiar primul cântec pe care l-am scris pentru album. A fost cea mai bună formă de terapie pentru mine, pentru că acesta a fost cel mai trist lucru prin care am trecut vreodată”. Prin muzică s-a exprimat şi soţul ei, care a menţionat drama soţiei sale în ”Glory”, o piesă înregistrată la câteva zile după naşterea fetiţei lor, în ianuarie anul trecut. Beyonce a fost atât de extaziată când a descoperit că aştepta din nou un copil în 2011, încât nu a vrut să ţină vestea numai pentru ea, lucru despre care vorbeşte în acelaşi documentar: ”Să fiu însărcinată a fost foarte mult ca şi când aş fi fost îndrăgostită. Eşti atât de deschisă! Atât de fericită! Nu există cuvinte care să exprime cum e să ai un copil care creşte în interiorul tău, deci normal că vrei să strigi în gura mare şi să le spui tuturor”. Artista a recunoscut că naşterea a speriat-o de moarte, adăugând însă că ”este cel mai puternic lucru pe care îl poţi face în viaţă”.