Momentul revanşei pentru David Beckham

Fără să rupă gura tîrgului, Anglia se apropie pas cu pas de performanţa obţinută în urmă cu patru decenii, cucerirea titlului mondial. Naţionala Albionului pleacă cu prima şansă în disputa cu Portugalia din sferturile de finală, nu pentru că între cele două formaţii ar fi o diferenţă mare de valoare, ci pentru că lusitanii nu au la dispoziţie cel mai bun jucător: Deco. Alături de mijlocaşul de la FC Barcelona, antrenorul Luis Felipe nu-l poate folosi nici pe Costinha, şi el suspendat din cauza eliminării din partida cu Olanda. Tehnicianul brazilian are însă un alt atu: victoria obţinută în urmă cu doi ani la Campionatul European în faţa englezilor, 6-5 după lovituri de departajare, cînd Beckham a ratat de la punctul cu var. Mijlocaşul englez vrea să se răzbune, dar declaraţiile sale au fost extrem de rezervate. “Depinde doar de noi să ne calificăm mai departe. Ştim că putem să o facem, dar va fi dificil pentru că Portugalia are un joc de pase excelent. Au acest lucru în sînge şi-l pun în practică pe teren. Vor avea mai mult posesia balonului, dar sper să-i contracarăm”, a spus Beckham. “Nu am arătat încă tot ce putem, dar sîmbătă sper să facem acest lucru. Va fi decisiv ca toţi jucătorii mei să fie la un nivel înalt şi să-şi facă treabă pînă la ultimul fluier”, a explicat antrenorul Sven Goran Eriksson. “Nu am noroc deloc şi am ratat din poziţii în care aş fi dat gol cu ochii închişi. Deja sînt patru meciuri în care nu am marcat, deşi la antrenamente totul merge perfect”, s-a plîns Lampard, care speră să spargă gheaţa în întîlnirea cu lusitanii. “Dacă ne gîndim la spiritul de luptă al ambelor echipe este clar că vom avea un meci pe viaţă şi pe moarte. Dacă reuşim să trecem în semifinale, va fi una din cele mai mari performanţe ale carierei mele. Le voi spune jucătorilor mei să se bucure de acest joc. Sînt un antrenor căruia îi plac rezultatele şi nu pot spune că vreau să jucăm frumos. Anglia nu o face şi nu a pierdut niciun meci în acest turneu. Cine joacă frumos, pleacă acasă”, a replicat Scolari.

Jucătorii celor două formaţii au primit şi o veste proastă din partea organizatorilor. Chiar dacă nu se anunţă precipitaţii la ora partidei, aceştia au anunţat că vor trage acoperişul stadionului “Auf Schalke” din motive sportive.

Formaţiile probabile - Anglia (antrenor Sven Goran Eriksson): Robinson - G.Neville, R.Ferdinand, Terry, A.Cole - Beckham, Lampard, Hargreaves, Gerrard, J.Cole - Rooney; Portugalia (antrenor Luis Felipe Scolari): Ricardo - Miguel, R.Carvalho, Meira, N.Valente - Figo, Maniche, Tiago, S.Sabrosa - Cr.Ronaldo, Pauleta. Arbitri: Horacio Elizondo - Dario Garcia şi Rodolfo Otero (toţi din Argentina).