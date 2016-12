Mona Lisa, “pictată” din căni de cafea

Cel mai faimos portret din lume a fost reprodus cu ajutorul a peste 3.500 de căni de cafea, culorile folosite în tablou fiind produse prin adăugarea unor diferite cantităţi de lapte în cafea, în cadrul Rocks Aroma Festival din Syndey, Australia. Inedita reproducere măsoară aproape şase metri înălţime şi patru lăţime, iar la confecţionarea acesteia a lucrat, timp de trei ore, o echipă de opt persoane. Cele 130.000 de persoane care au participat la eveniment au avut ocazia să vadă portretul. Elaine Kelly, unul dintre organizatori, s-a arătat încîntată de rezultate. “Fiecare ceaşcă de cafea a fost completată cu diferite cantităţi de lapte pentru a crea diferitele tonalităţi ale picturii. Am vrut să realizăm ceva surprinzător, sensibil şi distractiv, care să poată interacţiona cu publicul. Cîndva am avut ideea de a crea o imagine din ceşti de cafea, am început să căutăm ceva simbolic de reprodus şi am optat pentru cea mai cunoscută pictură din istorie. Mona Lisa a fost reprodusă de multe ori, în multe forme, dar din cîte ştim, niciodată din cafea”, a declarat aceasta.

Mona Lisa, cunoscută şi sub numele de Gioconda, este un portret pictat în secolul al XVI-lea, de Leonardo Da Vinci, în timpul Renaşterii. Tabloul se află în proprietatea Guvernului francez şi este expusă la Muzeul Luvru din Paris.