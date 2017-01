Mona Muscă: Înclin să cred că Tăriceanu a intervenit din nou în problemele Justiţiei

Se pare că premierul Tăriceanu a păşit cu stîngul în acest an. Secretarul executiv al PD, Elena Udrea, l-a aruncat într-un adevărat scandal după ce a afirmat, săptămîna trecută, într-o emisiune televizată, că şi-a amintit că, în perioada în care ea era consilier la Cotroceni, şef al Cancelariei prezidenţiale, premierul Popescu Tăriceanu i-a trimis preşedintelui Băsescu "o scrisoare în care îi cerea să intervină la Parchetul General pentru Dinu Patriciu şi chiar cerea date din proces". Ieri deputatul Mona Muscă, membru al Biroului Executiv al PLD, a declarat, într-o conferinţă de presă, că ea înclină să creadă în chestiunea privind bileţelul care ar fi fost trimis de premier şefului statului, în cazul Patriciu. Şi asta pentru că "Tăriceanu are deja antecendente privind intervenţia în problemele Justiţiei": "Să nu uităm că, nu de mult, Tăriceanu l-a sunat personal pe procurorul Botoş legat de cazul Patriciu, iar mai apoi i-a chemat la cabinetul său pe Patriciu şi pe ministrul Justiţiei, fără ca Monica Macovei să fie informată despre ce este vorba, că precis nu ar fi mers. Cu aceste antecedente, logica mă face să înclin să cred în povestea cu bileţelul". În opinia sa, dacă povestea se adevereşte, "este foarte grav pentru un premier": "Cred că în problemele Justiţiei nu trebuie să intervii ca premier nici măcar pentru un foarte bun prieten". Pe de altă parte, deputatul Mona Muscă a mai declarat că partidul pe care-l reprezintă vrea să aibă liste comune cu PD pentru alegerile pentru Parlamentul European, spunînd că rămîne în discuţii şi varianta ca PLD să meargă pe liste proprii. Din punctul său de vedere, listele comune cu PD ar însemna consfinţirea unei "alianţe de lungă durată şi de bună înţelegere cu colegii democraţi": "Vrem aceste liste comune cu PD pentru că vrem să devenim parteneri adevăraţi. Din perspectiva existenţei Alianţei DA, nu cred că este o problemă, de vreme ce protocolul Alianţei nu se referă la alegerile europene". Legat de colaborarea cu PD, Mona Muscă a spus că iniţiatorii PLD sînt cei care au susţinut formarea Alianţei şi că doresc să o susţină mai departe. Liderul PLD a mai spus că divergenţele din ultima perioadă din Alianţă DA "sînt păguboase pentru cetăţeni". "Nu pot spune dacă Alianţa va rezista şi cît timp. Cert este că ea este şubredă acum, ceea ce nu este bine pentru un guvern care are de îndeplinit un program de guvernare şi nişte promisiuni electorale". Liderii PNL şi PD au decis, luni seara, în cadrul reuniunii restrînse a Alianţei, ca fiecare partid să comande cîte un sondaj de opinie, fie un sondaj comun, în vederea evaluărilor pentru candidatura comună sau separată la alegerile pentru Parlamentul European.