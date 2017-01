Monede americane de un dolar, imprimate greşit

Un număr nedeterminat de monede americane de un dolar cu imaginea lui George Washington nu au inscripţionat mesajul "In God We Trust", în traducere Credem în Dumnezeu, data şi ştampila imprimeriei pe margine. Monetăria a pus în circulaţie luna trecută peste 300 de milioane de monede de un dolar, de culoare aurie, însă de curînd a descoperit o problemă. Monedele, produse de Monetăria din Philadelphia, trebuiau să aibă inscripţiile "In God We Trust" şi "E pluribus unum" iar pe margine, data şi ştamplia monetăriei.

Circumstanţele în care s-a produs această eroare sînt neclare şi autorităţile nu cunosc numărul de monede puse în criculaţie. Instituţia a precizat că va face modificările tehnice necesare în procesul de producere a monedelor, pentru a înlătura acest defect. Colecţionarii sînt, în schimb, interesaţi de astfel de monede. Pe site-ul de vînzări online eBay, una dintre monede a fost vîndută contra sumei de 405 dolari.