Cred că toată lumea îşi aminteşte de celebrul hit al formaţiei Pink Floyd... M-am gândit la faimoasa melodie pentru că presa din România continuă să vorbească despre bani, de dimineaţa până seara, indiferent dacă FMI-ul a plecat acasă, dacă inundaţiile continuă sau dacă ne-a lovit un „tsunami solar”! Dar când vine vorba despre bani, deşi este weekend şi aş fi preferat un subiect mai relaxat, vine vorba şi despre criză, buget sau guvernul „martirului” Boc, cum au început să-l ironizeze unii ziarişti de când a declarat că preferă să se „sacrifice” pe sine şi partidul al cărui preşedinte este pentru binele României...

Bugetul construit de guvernul condus de premierul martir a fost rectificat a treia oară, dar abia am trecut de jumătatea anului. Fac pariu că până în luna decembrie vor urma alte rectificări! Ţinta deficitului bugetar a fost depăşită deja, iar previziunile de la începutul anului cu privire la „creşterea” economică a României au ajuns de la „plus 1,3”, la „minus 1,7”, cu perspectiva de a fi atinsă chiar şi cota de „minus 1,9”. Atât pentru mine, cât şi pentru voi, astea sunt nişte cifre seci, fără niciun fel de semnificaţie. Tot ce putem face, noi românii, este să constatăm resemnaţi, dar măcar ironici, că şi „creşterea” economiei autohtone va fi aidoma „martirajului” lui Boc!

Ceea ce nu pricep nici în ruptul capului este incapacitatea martirului de a găsi specialişti care să conceapă mai multe proiecte de dezvoltare prin care să atragem fonduri europene. În primele zile ale acestei săptămâni, preşedintele „Erste Bank”, cea care a preluat BCR-ul, declara că la Bruxelles ne aşteaptă cuminţi 35 de miliarde de euro, numai pentru acest an, din care noi nu am accesat nici 10% până acum. Tot el era de părere că România a ajuns în situaţia paradoxală de a finanţa UE, prin contribuţia de ţară la bugetul comunitar, mai mult decât a atras fonduri. Adică, până în prezent, noi mai mult am plătit, decât am profitat... Asta înseamnă că martirul a transformat beneficiul potenţial într-o pacoste.

Până la urmă am început şi eu să cred, ca şi alţi gazetari, că guvernul martirului nu este interesat de banii europeni pentru că sunt foarte greu de furat!