Monica Anghel cîntă la „Proms of Delight Christmas“

Monica Anghel, una din vocile de excepţie ale muzicii româneşti, este invitata specială a evenimentului „Proms of Delight Christmas“, ediţia 2008. Evenimentul va avea loc pe data de 9 decembrie, de la ora 19.30, la Ateneul Român din Bucureşti. Concertul „Proms of Delight Christmas Edition 2008“ se va desfăşura sub tema „Classics for Pleasure“. În cadrul spectacolului vor urca pe scenă „Bucharest Symphonic Pops Orchestra“, avîndu-i ca pe dirijori pe I.Ionescu-Galaţi, Ionel Tudor, grupul vocal „Acapella“ - solist George Miron şi soliştii Crina Zancu, Iulia Dan (soprană), Teodor Ilincăi (tenor), Ion Bogdan Ştefănescu (flaut).

Biletele pentru evenimentul „Proms of Delight Christmas Edition 2008“ pot fi cumpărate din magazinele Diverta, de la Ateneul Român, de la Sala Palatului, dar şi online, la preţuri de 200, 250 şi 300 lei.