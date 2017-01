Monica Bellucci, pe o nouă copertă a revistei “Vanity Fair”

Actriţa italiană Monica Bellucci a pozat goală, împreună cu fiica ei de cinci luni, Leonie, pe coperta ediţiei italiene a revistei “Vanity Fair”. În vârstă de 46 de ani şi mamă a doi copii, Monica Bellucci a considerat că acest pictorial reprezintă o bună ocazie pentru a-şi promova un album de fotografie, pe care îl lansează în scopuri caritabile. Aceasta afirmă că unele dintre acele fotografii îi dezvăluie tristeţea, adăugând însă că în prezent se simte într-o stare de graţie, ca “o pară coaptă”. “Lăsându-te fotografiat reprezintă o manieră prin care ajungi să te cunoşti pe tine însuţi. Şi mor de nerăbdare să aflu cine sunt, la bine şi la rău”, a declarat actriţa italiană.

Volumul fotografic “Monica Bellucci” reprezintă o colecţie de imagini cu actriţa italiană, surprinsă în diverse ipostaze, de-a lungul ultimelor două decenii, de fotografii Bruce Weber, Peter Lindbergh şi Ellen von Unwerth. “În spatele unora dintre aceste fotografii se ascund câteva momente triste din viaţa mea. În ele par mulţumită dar în realitate eram foarte tristă”, a declarat actriţa. Vorbind despre fotografiile nud incluse în acel volum de fotografie, Monica Bellucci a explicat: “Chiar eu le-am ales. Nu am dorit să includ fotografii de modă sau de clip publicitar. Am dorit să prezint expresiviatea primordială a corpului uman. De fapt, acesta a fost detaliul care m-a atras întotdeauna la arta fotografică. Când eram mică, privind albumele lui Helmut Newton, Bruce Weber şi Richard Avedon, acesta era lucrul care mă fascina: arta Mamei Natură, corpul uman aşa cum ar trebui el să fie prezentat. Nu am avut niciodată trupul unui model. Sunt înaltă, dar nu chiar atât de înaltă, am forme voluptuoase, dar nu am simţit niciodată nevoia de a ţine regim. Pentru a poza în faţa unui fotograf sau pentru a juca în filme trebuie să nu-ţi fie frică să descoperi cine eşti cu adevărat”, a declarat actriţa italiană.

Monica Bellucci şi-a făcut timp pentru a filma o nouă reclamă pentru brandurile Dolce & Gabbana şi Martini şi a jucat într-un film turnat recent la Roma, în care îl are partener pe Robert De Niro. Între aceste două proiecte, a pozat pentru ediţia australiană a revistei “Men\'s Style”, pentru care a acordat un interviu, în care a mărturisit că ţine foarte rar diete, că mănâncă tot ce pofteşte şi că pastele reprezintă preparatul ei preferat.

Monica Bellucci este căsătorită cu actorul francez Vincent Cassel, în vârstă de 43 de ani, din 1999. Aceştia mai au împreună o fetiţă, Deva, în vârstă de 5 ani. În luna martie, când era însărcinată în şase luni cu cel de-al doilea ei copil, actriţa a pozat seminud pentru coperta revistei “Vanity Fair”. A pozat pentru aceeaşi revistă şi în urmă cu şase ani, când era însărcinată cu primul copil.