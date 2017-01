Monica Belluci, invitată să joace în ecranizarea biografiei Soniei Gandhi

Frumoasa actriţă italiană vrea să se întîlnească cu liderul Partidului Congresului din India, Sonia Gandhi, pentru a discuta despre un proiect de lung-metraj bazat pe biografia sa, în timpul unui festival de film pentru femei, organizat în New Delhi, în decembrie. Regizorul indian Jagmohan Mundra, care locuieşte în prezent în Statele Unite, a invitat-o pe Monica Belluci să joace în ecranizarea unei versiuni neautorizate a biografiei Soniei Gandhi, dar a amînat proiectul din cauza obiecţiilor Partidului Congresului. "Am trimis o scrisoare Soniei Gandhi în care i-am comunicat dorinţa Monicăi de a se întîlni cu ea", a spus directorul festivalului de la New Delhi, Shyamali Deb. "Dacă primim permisiunea, este foarte posibil ca actriţa să ajungă la Delhi, pentru trei zile, din 17 decembrie", a adăugat Deb. Monica Bellucci, în vîrstă de 38 de ani, a jucat în peste 40 de filme, iar cel mai recent este "Napoleon and Me", o co-producţie Franta-Italia.

Sonia Gandhi, văduva prim-ministrului Rajiv Gandhi, asasinat în 1991, a devenit preşedinta Partidului Congresului în 1998. S-a născut în Italia, dar a devenit cetăţean indian după căsătorie. A cîştigat popularitate în India după ce a refuzat să conducă guvernul de coaliţie format în mai 2004, atunci cînd Partidul Congresului a cîştigat alegerile. Versiunea cinematografică a vieţii Soniei Gandhi va fi bazată pe cartea "Sonia: A Biography", scrisă de jurnalistul Rasheed Kidwai, care dă detalii despre relaţia sa cu Rajiv şi despre eforturile de a ţine unit Partidul Congresului după asasinarea soţului său.