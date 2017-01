Monica Davidescu nu ar poza niciodată goală

Actriţă a Teatrului Naţional "Ion Luca Caragiale" Bucureşti, cunoscută şi ca prezentatoare a mai multor show-uri de modă, Monica Davidescu declară că nu se consideră o femeie frumoasă, dar admite că are acel ceva care atrage atenţia. "Nu pot defini acest ceva, îi las pe alţii să îşi dea seama ce este", a spus actriţa, adăugînd că cei care doresc să vadă o femeie cu adevărat frumoasă nu au decît să privească pictorialele de modă. Monica Davidescu spune că îi place să adopte, în special, stilul elegant-sport, dar că pentru întîlnirile speciale optează pentru haine extravagante, create de designerii români. "Există momente cînd alerg disperată după o haină, pentru că sînt invitată să apar într-un loc aparte şi vreau să fiu îmbrăcată pe măsură", a afirmat actriţa, subliniind însă că nu se consideră o victimă a modei. În ciuda faptului că are un corp frumos şi este "vînată" de către revistele pentru bărbaţi, Monica Davidescu susţine că nu ar poza niciodată goală, pornind de la premisa că are mult mai mult de oferit publicului decît un pictorial sexy.

O adevărată profesionistă, actriţa este dedicată muncii pe care o face. Ea nu a renunţat la muncă şi a continuat să îşi onoreze contractele chiar şi în perioada în care îşi pregătea propria nuntă. S-a căsătorit la începutul lunii iunie cu solistul Aurelian Temişan, după o relaţie de 11 ani. Cei doi s-au mutat împreună încă din anul 1998, dar şi-au oficializat relaţia în anul 2000, cînd s-au logodit. Deşi este greu de crezut, înainte să ajungă să strălucească pe scena teatrului şi a show-urilor de modă, Monica Davidescu a profesat ca învăţătoare, dar a renunţat din cauza situaţiei existente în învăţămîntul românesc.