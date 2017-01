Monica de la „Cheeky Girls”, în luptă pentru posteriorul anului 2009

Monica Irimia, una din cele două gemene „Cheeky Girls”, visează să cîştige titlul pentru „Cel mai frumos posterior al anului 2009”. Potrivit tabloidului britanic „The Sun”, Monica Irimia lucrează din greu pentru a-şi îndeplini acest vis. „Îmi lucrez corpul foarte mult, circa 2-3 ore pe zi. Este ca un job. Vreau să fiu sănătoasă şi în formă, astfel încît lumea să nu mai spună că arăt ca o ciudată. Am avut depresii şi am suferit de anorexie aprox. doi ani, dar acum sînt mîndră că îmi pot arăta formele. Cred că arăt bine. Orice fată visează să intre în competiţie pentru cel mai frumos posterior al anului. Sper să fiu apreciată de fani”, a declarat Monica Irimia.

Margareta, mama celor doua gemene din Transilvania, o susţine pe Monica şi spune că fiica sa are mari şanse să îşi îndeplinească acest vis. „Monica are un fund fabulos. Ea este mai sportivă decît Gabriela, însă nu pot vedea mari diferenţe între ele. Sînt mîndră ca am două fete frumoase”, a spus Margareta.