Monica Gabor are „embargo“ chinezesc

„Simplitatea” pe care Monica Gabor o afişează, în ultima vreme, are o explicaţie. Fosta doamnă Columbeanu nu a renunţat de bună voie la cochetărie, ci nu a avut de ales. Iubitul ei alături de care locuieşte în America, afaceristul chinez Mr. Pink, i-a interzis să se machieze sau să poarte bijuterii scumpe. Ea a venit în ţară de doar câteva săptămâni, însă deja şi-a reluat „obligaţiile” pe care le are ca persoană publică. Astfel, Monica Gabor face, săptămânal, turul evenimentelor mondene, reuşind de fiecare dată să iasă în evidenţă cu câte ceva. La un eveniment din această săptămână a refuzat să fie pupată pe obraz de un vechi amic cu care s-a revăzut, deoarece iubitul chinez i-a interzis şi acest lucru. În plus, la toate apariţiile publice din ultima vreme, Monica a purtat doar un ceas încrustat cu diamante, cadou, probabil, de la milionarul asiatic, la care nu a asortat nici măcar un inel sau o pereche de cercei şi a purtat numai ţinute lungi.