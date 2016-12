Monica Gabor vorbește chineză

Monica Gabor se poate lăuda că stăpâneşte nu doar limba engleză, ci şi pe cea a iubitului său asiatic. Ea a reuşit să înveţe chineza în aproximativ un an, avându-l ca profesor doar pe iubitul ei, „Mr. Pink”. De aproximativ trei ani, Monica Gabor trăieşte o poveste de dragoste, peste ocean, cu miliardarul chinez despre care se spune că o cam ține „sub papuc” și mai mult pe acasă, astfel că a avut timp să învețe și limba chineză. Acesta i-a corectat pronunţia când a fost cazul şi a ajutat-o la exerciţii. În plus, de mai bine de un an, Monica şi-a instalat o... aplicaţie pe telefon şi merge cu dicţionarul în geantă pentru a învăţa cuvinte şi expresii noi în chineză. „Am învăţat repede culorile, să spun „te iubesc”, să număr până la zece, să cer de mâncare, să declin pronumele şi să conjug. La început, mi-au folosit mult aceste noţiuni, pe care apoi le-am pus în aplicare când mă întâlneam cu persoane cunoscute”, a mărturisit Monica. În prezent, ea a ajuns şi la performanţa de a citi cărţi în limba iubitului său.