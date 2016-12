Monica Iacob Ridzi: ”Mă rog la Dumnezeu în fiecare clipă să nu mor în penitenciar”

Fostul ministru al Tineretului și Sportului, Monica Iacob Ridzi, condamnată la cinci de închisoare pentru abuz în serviciu, susține într-o postare pe blogul personal că starea sa de sănătate s-a înrăutățit și că are nevoie de investigații medicale urgente, deoarece suferă de boli grave. Ea arată că principala problemă a sistemului de detenție este subfinanțarea din ultimii 25 de ani și face un apel public la ministrul Justiției să meargă prin penitenciare pentru a cunoaște personal condițiile în care trăiesc deținuții, dar și cele în care lucrează angajații din acest sistem. "Sunt două săptămâni de când sunt în penitenciar dintr-o gravă eroare judiciară, două săptămâni de chin, de umilință, de durere, de suferință. Două săptămâni în care m-am simțit tot mai rău, două săptămâni în care medicul penitenciarului - o doamnă căreia nu am ce să-i reproșez - văzând cât îmi este de rău, a făcut eforturi să mă trimită la un spital pentru investigații ce îmi sunt urgente și necesare având în vedere bolile grave de care sufăr”, scrie Ridzi. În opinia sa, sistemul medical în penitenciar "nu este bine gândit", Ridzi afirmând că deși asistența medicală de specialitate este bine reglementată în lege, este greu aplicabilă în practică. Ea arată că medicamentele sunt foarte puține, cele extrem de necesare lipsesc, iar fondurile pentru analize sunt limitate. "Mă întreb câți oameni trebuie să mai moară în penitenciare sau să se îmbolnăvească grav, câte procese să mai piardă România la CEDO pentru ca să se facă ceva și pentru cei care, odată ajunși în penitenciare sunt condamnați, a doua oară, la umilință?", scrie Monica. Ea acuză și condițiile de detenție, începând cu faptul că la vizită a fost separată de copii și continuând cu cele din celule. Fostul ministru al Sportului mai arată că are voie doar la o plimbare de o oră pe zi, deși bolile de care suferă îi recomandă mișcarea: "Prin urmare, fac sute de pași pe lungimea de trei metri a celulei în care stau și mă rog la Dumnezeu în fiecare clipă să nu mor în penitenciar, cum au mai murit oameni bolnavi în penitenciarele din România".