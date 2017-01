Monica Iacob-Ridzi cere clemență de la Iohannis

Fostul ministru al Tineretului și Sportului Monica Iacob-Ridzi, care are de ispășit cinci ani de închisoare pentru abuz în serviciu, ar putea ieși din penitenciar mult mai repede. Asta dacă președintele Klaus Iohannis o va grația. Recent, soțul fostului ministru, Tiberiu Iacob-Ridzi, a depus o cerere de grațiere. Iacob-Ridzi și-a motivat solicitarea prin faptul că soția sa este grav bolnavă, suferind de o boală hematologică ce i-a slăbit considerabil sistemul imunitar. Un alt argument invocat de soțul Monicăi Iacob-Ridzi este acela că fostul ministru are doi copii de vârste fragede. Rămâne de văzut ce decizie va lua Iohannis în privința ei, din moment ce el a promis, în timpul campaniei electorale, că nu va grația niciun politician condamnat pentru corupție. Totuși, abuzul în serviciu nu este asimilat faptelor de corupție, așa că... Ridzi are o șansă.