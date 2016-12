Monica, în campanie caritabilă peste Ocean

Dacă tot nu a mai venit în România de două luni, iar pe fiica sa, Irina, a lăsat-o în grija fostului ei soţ, Irinel Columbeanu, Monica Gabor s-a dedicat, în SUA, acţiunilor caritabile. Cel mai recent eveniment în care Monica s-a implicat a fost „MS Walk 2013” - Multiple Sclerosis National Society, un marş pe străzile marilor oraşe din Statele Unite şi Canada, destinat strângerii de fonduri pentru bolnavii care suferă de scleroză multiplă.

Echipa din care a făcut parte Monica a strâns peste 200.000 de dolari. „Am făcut parte din echipa JiggyWiggits şi am avut plăcerea să stau de vorbă cu Michael Gerbert, întemeietorul acestei fundaţii caritabile al cărei ţel a fost să strângă, în acest an, 2,7 milioane de dolari pentru cei bolnavi. La „MS Walk” participă, în fiecare an, cel puţin 6.000 de persoane, iar numărul este în creştere de la an la an”, a declarat românca.

(C. S.)