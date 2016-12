Monica Macovei a spus „Adio, PDL!“

09:16:18 / 03 Septembrie 2014

La oi !

Monica ar trebui sa-si ia adio de la lume in general,sa se retraga undeva la o stana de oi.Acolo ar fi bucuroasa cand baga oile la tarc,ar fi cea mai desteapta dintre fapturi,nu si cea mai frumoasa dar pentru asta ar putea sa se razbune, taind mieii in fiecare an de Pasti, in ideea ca asa face oile sa sufere.