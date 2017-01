Monica Macovei face primii pași în formarea partidului său

10:10:31 / 10 Ianuarie 2015

despre putere

Puterea nu este o " boala " ci o consecinta a evolutiei naturii in general si a omenirii in special . Fara aceasta " putere" fiintele vii ar degenera asa cum au degenerat si politicianistii romani cu partidele lor care au folosit puterea in alte scopuri decat cele normale . Puterea nu este nici buna nici rea . Depinde de ceea ce faci cu ea .