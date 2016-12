Monica Niculescu a pierdut la simplu, dar s-a impus la dublu

Jucătoarea Monica Niculescu, locul 70 WTA, a fost eliminată, sâmbătă, în turul al doilea la turneul de categorie Premier Mandatory Miami Open, dotat cu premii în valoare totală de 5.381.235 de dolari, de liderul mondial Serena Williams, scor 6-3, 6-1. Serena Williams s-a impus în faţa româncei într-o oră şi 21 de minute. Meciul ar fi trebuit să se dispute în noaptea de vineri spre sâmbătă, dar a fost reprogramat din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile. Cele două sportive au mai fost adversare o dată, în acest an, în turul secund la Indian Wells, învingătoare fiind tot Williams, scor 7-5, 7-5. Pentru prezența în turul al doilea la Miami Open, Niculescu a obţinut 17.100 de dolari şi 35 de puncte WTA. Serena Williams a declarat, după întâlnirea cu Monica Niculescu, că partida de la Miami Open a fost mai uşoară decât cea de la Indian Wells, pentru că a ştiut la ce să se aştepte din partea româncei, o sportivă care foloseşte foarte mult loviturile „tăiate”. „Cu siguranţă, a fost mai bine decât ultima dată. Ştiam la ce să mă aştept. Am fost totuşi un pic frustrată, dar în general am putut să mă menţin calmă mai mult decât data trecută. Şi nici nu cred că am comis atâtea erori neforţate aşa cum am făcut la Indian Wells”, a spus Serena Williams, potrivit site-ului oficial al WTA. Jucătoarea americană a afirmat că nu a mai resimţit dureri la genunchi, cum s-a întâmplat la turneul precedent, de la Indian Wells, unde a fost nevoită să se retragă înaintea meciului cu Simona Halep, din semifinale. „Era un pic inflamat la antrenamente, dar la meci a fost în regulă. Nici nu l-am simţit, ca să fiu sinceră. Pe teren, ai atât de multă adrenalină, iar adrenalina anesteziază tot. M-am simţit destul de bine”, a precizat americanca.

Monica Niculescu nu a părăsit competiția de la Miami, obținând calificarea în turul al doilea la dublu. Astfel, perechea Monica Niculescu / Alexandra Panova (România / Rusia) a trecut sâmbătă, în primul tur, cu scorul de 6-2, 6-3, după 57 de minute de joc, de cuplul Lisa Raymond / Samantha Stosur (SUA / Australia). În turul secund, Niculescu şi Panova vor întâlni cuplul Su-Wei Hsieh / Flavia Pennetta (China/Italia), cap de serie nr. 4. Pentru accederea în turul al doilea, Niculescu şi Panova vor primi 19.390 de dolari şi 120 de puncte WTA.

BEGU, ÎNVINSĂ ÎN TURUL AL TREILEA

Irina Camelia Begu, locul 35 WTA şi cap de serie numărul 31, a fost învinsă, duminică, cu scorul de 2-6, 6-4, 2-6, de poloneza Agnieszka Radwanska, locul 8 WTA şi cap de serie nr. 7, în turul al treilea la Miami Open. În vârstă de 24 de ani, Begu a pierdut după un meci care a durat o oră şi 55 de minute. Prezenţa în turul al treilea este recompensată cu 31.670 de dolari şi 65 de puncte WTA.

ELENA BOGDAN, ELIMINATĂ ÎN PRIMUL TUR LA DUBLU

Perechea Elena Bogdan / Nicole Melichar (România / SUA) a fost eliminată în primul tur al probei de dublu din cadrul turneului de la Miami, cedând în fața principalelor favorite, Martina Hingis și Sania Mirza (Elveţia / India), scor 1-6, 0-6, după 45 de minute de joc. Pentru prezenţa în primul tur la Miami, Bogdan şi Melichar vor primi 10.380 de dolari şi 10 puncte WTA.