Monica Niculescu, în optimile de finală ale turneului de la Hobart

Tenismena Monica Niculescu, locul 38 WTA, s-a calificat, duminică, în optimile de finală ale turneului WTA de la Hobart (Australia), dotat cu premii în valoare totală de 226.750 de dolari, după ce învins-o pe Jelena Jankovic (Serbia, 54 WTA), scor 6-2, 6-3, după o oră și 42 de minute. Niculescu, favorită numărul 3 a turneului, și-a asigurat un cec în valoare de 3.310 dolari și 30 de puncte WTA. „Nu a fost un meci ușor, pentru că am întâlnit-o pe Jelena Jankovic, o adversară dificilă. Însă am încercat să rămân concentrată şi să lupt pentru fiecare minge. Cred că am făcut un meci bun și am reușit să mă descurc foarte bine. Condiţiile de joc au fost dificile, pentru că a bătut vântul, dar sunt foarte bucuroasă că am ajuns în turul doi şi că sunt aici, la Hobart”, a declarat Niculescu, potrivit wtatennis.com.

IRINA BEGU, ELIMINATĂ LA SYDNEY

Irina Begu (locul 29 WTA), a pierdut, duminică, scor 1-6, 4-6, partida cu Svetlana Kuznetsova (Rusia, locul 9 WTA și favorită numărul 5), ratând calificarea în optimile de finală ale turneului de la Sydney, dotat cu premii în valoare totală de 710.900 de dolari. Begu a cedat după o oră și 16 minute de joc, iar pentru prezența pe tabloul principal la Sydney tenismena română va primi un cec în valoare de 5.970 de dolari şi un punct WTA.

Organizatorii turneului de la Sydney au anunțat retragerea Karolinei Pliskova (Cehia), locul 6 WTA începând de luni, din cauza unei accidentări la coapsa stângă. Pliskova, învingătoare sâmbătă în turneul de la Brisbane, nu a vrut să riște o accidentare mai gravă și să rateze primul turneu de Grand Slam al anului, Australian Open, programat în perioada 16-29 ianuarie.