Monitorizare la Dunăre!

ALERTĂ Prelungirea codului portocaliu de inundaţii pe sectorul Dunării aferent judeţelor Călăraşi, Constanţa, Ialomiţa, Brăila, Tulcea şi Galaţi până în 3 iunie a pus pe jar autorităţile publice locale din judeţul Constanţa. În plus, vicepremierul Liviu Dragnea a atenţionat, în cadrul Comandamentului pentru inundaţii reunit vineri, la Palatul Victoria, că nivelul Dunării va creşte din nou, începând de săptămâna viitoare, ca urmare a ploilor din aceste zile. Prezent la videoconferinţă, prefectul Constanţei, Radu Volcinschi, a declarat că, deocamdată, nivelul fluviului este în uşoară scădere, dar există pericolul ca digurile de protecţie de la Dunăre să cedeze în unele locuri, din cauza presiunii apei. „În zona digurilor de pe raza judeţului Constanţa, monitorizarea continuă. Presiunea apei pe diguri continuă, trebuie să avem o atenţie sporită. Am anunţat primarii să fie pregătiţi cu utilaje, să anunţe populaţia“, a spus Radu Volcinschi. El a adăugat că cele mai expuse pericolului sunt localităţile Rasova, Ciobanu, Gârliciu, Hârşova, Vadu Oii, Topalu, Oltina şi Ostrov. Probleme aparte se înregistrează la Topalu şi Ostrov, unde nu există dig de protecţie. „Situaţia e sub control, chiar dacă sunt anunţate precipitaţii. Avem oameni care monitorizează digul şi zi, şi noapte“, a spus primarul din Rasova, Dorel Alexandru.

RÂURI Nu doar apele Dunării au devenit ameninţătoare în judeţul Constanţa, ci şi câteva râuri, printre care şi Casimcea, care riscă să inunde localităţile Pantelimon, Grădina şi Gura Dobrogei. În altă ordine de idei, Constanţa şi alte 35 de judeţe s-au aflat vineri sub cod galben de ploi, însă, potrivit Prefecturii Constanţa, nu s-au înregistrat probleme.