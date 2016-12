Jocul Monopoly a împlinit 75 de ani de la lansare, fiind jucat, pe parcursul timpului, de peste un miliard de persoane din 108 ţări. Jocul a fost realizat de Charles Darrow şi are la bază străzile din Atlantic City, localitate din statul american New Jersey. Imaginile, culorile şi proprietăţile din Monopoly sunt populare peste tot în lume şi sunt adevărate simboluri ale culturii pop.

În 1933, Charles Darrow a creat un prototip al jocului folosind materiale din propria locuinţă. A folosit o pânză pentru a realiza tabla de joc, a făcut casele şi hotelurile din resturi de lemn şi a scris de mână cartonaşele. În plus, pionii utilizaţi iniţial pentru a efectua mişcări pe tablă erau, de fapt, ornamente dintr-o brăţară a soţiei sale. Charles Darrow a încercat să vândă jocul către Milton Bradley şi Parker Brothers, însă a fost iniţial respins deoarece jocul include 52 de erori fundamentale, inclusiv legate de lungimea şi complexitatea lui. Cu toate acestea, Charles Darrow a înregistrat drepturile de autor asupra jocului şi l-a vândut magazinelor din Philadelphia. După ce a devenit un succes, Parker Brothers şi-au reconsiderat atitudinea iniţială şi au început negocieri pentru a obţine drepturile de a produce jocul. În 1935, Parker Brothers au început să vândă Monopoly care, pe parcursul celor 75 de ani de existenţă, a fost jucat de peste un miliard de persoane din 108 ţări. Jocul a fost vândut iniţial în SUA în forma în care a fost realizat de Charles Darrow. Pe parcursul unui an de zile de la lansarea americană, 20.000 de copii ale jocului erau realizate săptămânal şi vândute la preţul de doi dolari bucata. Ulterior, licenţa de comercializare a jocului a fost obţinută şi de o companie britanică, aceasta schimbând denumirea străzilor jocului cu cea a unora cunoscute din Londra, pentru ca jocul să fie relevant în Marea Britanie. Practica aplicată de britanici este folosită în continuare, atunci când Monopoly este lansat pe teritoriul unei noi ţări.

De-a lungul anilor, jocul şi regulile sale au rămas neschimbate, chiar dacă forma de prezentare a fost revizuită în numeroase rânduri şi au fost lansate şi ediţii speciale. De la cea de-a 70-a aniversare a jocului, compania Hasbro, care deţine brandul Monopoly, a invitat fanii să contribuie la actualizarea tablei de joc pentru fiecare ţară, astfel încât jocul să reflecte realitatea prezentă şi nu pe cea a anilor 1935. În plus, şi valorile de achiziţie şi vânzare din joc sunt actualizate pentru a corespunde preţurilor actuale, o proprietate fiind vândută cu două milioane de dolari în loc de 200 de dolari. Noua versiune Monopoly are o imagine nouă şi este dotat cu o instituţie bancară care calculează electronic banii fiecărui jucător, precum şi cu efecte sonore, inclusiv hituri ale ultimilor 50 de ani. În plus, în prezent există şi ediţii digitale ale jocului, care pot fi jucate pe telefonul mobil, online, dar şi pe computere şi console.