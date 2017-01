„MONSTRUOASA COALIŢIE”

La ora cînd scriu acest editorial încă nu am citit ziarele de după alegeri şi nu ştiu dacă a mai avut şi altcineva ideea acestui titlu. Oricum, expresia este publică, pentru că a lansat-o chiar preşedintele, în singura declaraţie pe care a făcut-o după exit-poll. În schimb, Băsescu s-a referit doar la o „coaliţie” de partide, iar eu mi-am permis să mai adaug un epitet istoric! De ce istoric? Pentru că aşa a fost numită de comunişti o presupusă alianţă electorală între clasa burghezilor şi cea a moşierilor. Aşa a ajuns în manualele de şcoală de pe vremuri expresia celebră „burghezo - moşierimea”… Ei bine, preşedintele susţine că o asemenea „monstruoasă coaliţie”, metaforic vorbind, l-a învins pe Blaga în Bucureşti, la asta adăugîndu-se şi presiunea mediatică a unor trusturi de presă! Sincer să fiu, nu pot să-i dau dreptate lui Traian Băsescu, chiar dacă aş vrea.

Acum aproape două luni scriam un editorial intitulat „Sorin Oprescu va cîştiga Primăria Capitalei”. Cititorul care semnează „Unu” în ediţia on-line a ziarului nostru şi este autorul unui serial impresionant, pe care vi l-am mai semnalat şi cu altă ocazie, mi-a transmis atunci un mesaj care conţinea, printre altele, exclamaţia: „Marius, iar te-ai înşelat!” Declar cu mîna pe inimă că, la ora aceea, nu ştiam că îmi voi schimba opţiunea electorală pe parcursul campaniei şi că voi sfîrşi prin a dori să mă fi înşelat. Culmea ironiei este că am avut, totuşi, dreptate! Nu mă laud cu aşa ceva, ci vreau doar să explic un lucru. Deşi am presimţit victoria lui Oprescu, aducînd cîteva argumente, la vremea respectivă, am fost dezamăgit de lipsa de proiecte serioase ale doctorului, însă acest lucru l-am descoperit abia în timpul campaniei. În cazul meu nu era vorba de o schimbare a opţiunii politice, ci de încrederea surprinzătoare pe care începuse să mi-o inspire Blaga şi proiectele sale punctuale. Este la fel ca şi în cazul lui Radu Mazăre, pe care constănţenii l-au votat într-un număr atît de mare nu pentru că este membru PSD, ci pentru că s-a dovedit un foarte bun gospodar al oraşului! La Bucureşti, această logică nu a funcţionat, fiindcă Blaga nu avusese la dispoziţie un mandat anterior, ca să dovedească tot ce poate face. Însă ceea ce mă intrigă pe mine, după ce am ascultat primele declaraţii care comentau exit poll-ul, este lipsa de încredere în Sorin Oprescu pe care au afişat-o chiar şi unii politicieni din tabere adverse. Ceea ce dovedeşte că acest vot nu a fost în favoarea lui Oprescu, ci împotriva lui Traian Băsescu…

Iată de ce am spus, la început, că nu-i pot da dreptate preşedintelui. „Monstruoasa coaliţie” nu a fost îndreptată împotriva lui Vasile Blaga, ci chiar împotriva sa, împotriva lui Traian Băsescu însuşi, care s-a afişat la braţ cu buldogul, acordîndu-i acestuia un sprijin electoral şi neconstituţional, şi neinspirat, pentru că, iată, a abătut asupra sa antipatia electorilor care nu-l mai suportă pe preşedinte! Voi reveni.