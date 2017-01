Montatorii români de parchet, învingători la Milano!

Încă la început de drum, avînd în vedere experienţa colegilor de breaslă din ţări occidentale, montatorii români de parchet cîştigă teren. Primul concurs demonstrativ organizat de Asociaţia Italiană a Montatorilor de Pardoseli din Lemn - AIPPL (Associazione Italiana Posatori Pavimenti di Legno) a fost cîştigat de echipa României. Concursul s-a desfăşurat în perioada 4 - 6 februarie 2009, în cadrul Tîrgului de Materiale de Construcţii de la Milano. Românii i-au avut drept competitori pe germani, italieni şi polonezi. Celor trei montatori de parchet componenţi ai echipei României li s-a acordat diploma de învingători în cadrul festivităţii de premiere ce a fost organizată sîmbătă, 7 februarie. Reprezentanta României a fost urmată de cele ale Germaniei, Poloniei şi Italiei. Cei trei montatori români de parchet, toţi sub 25 de ani - Andrei Iacob (firma bucureşteană Wood Floor System), Ştefan Ghiuţă (firma Katmus, din Comarnic), Costel Turtoi (firma bucureşteană Parchet Expert) - au fost selecţionaţi de Asociaţia Montatorilor de Pardoseli din România (AMPR). AMPR a avut un reprezentant - Constantin Cadar, vicepreşedinte al Asociaţiei - şi în juriul internaţional. Echipa ţării noastre a fost clasată pe primul loc cu unanimitate de voturi. (Reprezentantul României nu a avut drept de vot în cazul ţării noastre). \"Este prima ţară est europeană care cîştigă un concurs internaţional în domeniu\", a declarat Marius Filipaşcu, vicepreşedintel al Fundaţiei \"Dr. Iuga de Sălişte\", care intenţionează înfiinţarea, în România, a unei clase în sistem dual pentru şcolarizarea ucenicilor montatori de pardoseli şi parchet. Sistemul dual de învăţămînt funcţionează cu succes în Germania, implicînd aproximativ 1.600.000 de ucenici. Potrivit declaraţiilor lui Marius Filipaşcu, pentru înfiinţarea primei astfel de clase din România se colaborează cu Şcoala de meserii de la Neustadt an der Aisch. Sistemul dual presupune 11 săptămîni de studiu pe an, în patru stagii, timp de trei ani. Cunoştinţele teoretice şi practice dobîndite după fiecare stagiu se vor aplica în firmele angajatoare ale ucenicilor cursanţi. În România, la început de drum se află şi organizarea concursurilor specifice acestui domeniu. Primul Concurs Naţional al Montatorilor de Parchet a avut loc în 2007, la Cluj-Napoca, iar primul Concurs Naţional al Montatorilor de Pardoseli s-a desfăşurat anul trecut, la Constanţa.