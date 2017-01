Montella a fost împrumutat la Fulham

Atacantul echipei AS Roma, Vincenzo Montella, a fost împrumutat la formaţia engleză Fulham pînă la finalul sezonului, a anunţat, joi, clubul la care este legitimat şi Cristian Chivu. “AS Roma a ajuns la un acord cu Fulham pentru cedarea cu titlu temporar şi gratuit a drepturilor sportive ale jucătorului Vincenzo Montella pînă la finalul sezonului”, se arată într-un comunicat al grupării romane. Montella, în vîrstă de 32 de ani, evoluează la AS Roma din 1999, el jucînd anterior la Empoli, Genoa şi Sampdoria. El a înscris 137 de goluri în Serie A şi a cîştigat titlul cu AS Roma în 2001 şi a evoluat de 20 de ori în naţionala Italiei.