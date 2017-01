Monument dedicat lui John Lennon, la Liverpool

Prima soţie a lui John Lennon, Cynthia, şi fiul său, Julian, au dezvelit la Liverpool sâmbătă, când muzicianul ar fi împlinit 70 de ani, un monument care îi este dedicat. Monumentul se doreşte a fi ca un altar pentru fanii lui Lennon care vin să îl omagieze în oraşul său natal. Lucrarea de artă este un glob pământesc înconjurat de un portativ şi de porumbei, fiind astfel şi un monument dedicat păcii. Tot sâmbătă, când John Lennon a fost aniversat în toată lumea, a doua soţie a lui, Yoko Ono, a susţinut un concert în memoria lui la Reykjavik, iar prima trupă a artistului britanic, The Quarrymen, a fost capul de afiş al unui spectacol susţinut la New York, în Central Park, şi dedicat tot muzicianului care a schimbat istoria muzicii alături de colegii săi de la The Beatles.