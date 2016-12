Monument în memoria victimelor de la In Amenas

La mai bine de o lună de la atacul terorist asupra rafinăriei de la In Amenas, autorităţile algeriene au ridicat un monument din marmură, în incinta complexului, în memoria celor 40 de victime: 10 japonezi, nouă filipinezi, şase englezi, cinci norvegieni, trei americani, doi români, doi malaezieni, un columbian, un francez şi un algerian. „Trăiesc o minune să văd soarele pe cer astăzi, e o minune, a fost Dumnezeu cu noi acolo!“, a declarat, la întoarcerea în ţară, George Iachim, constănţeanul care a reuşit să supravieţuiască atacului terorist de pe 16 ianuarie, fugind în deşert. Cei doi români care şi-au pierdut viaţa la In Amenas sunt Mihai Marius Bucur, 40 de ani, din Ploieşti, tată a doi copii, şi Ionuţ Tiberiu Costache, în vârstă de 36 de ani, din Bărcăneşti. Bărbatul avea un copil de şase ani, iar soţia sa este însărcinată în luna a şaptea.

ATACUL „Am văzut cum s-a tras, cum s-au luat ostatici, dar cum i-au împuşcat efectiv nu am văzut, pentru că ne-am baricadat şi am hotărât să trăim. Am fugit în momentul în care am realizat că au aflat de noi, pentru că doi colegi englezi, supravieţuitori, au reuşit să salveze dintr-o maşină aruncată în aer un filipinez şi un alt coleg, cred că din Malaezia, grav răniţi. Liviu Floria (n.r. - cel de-al doilea român care s-a salvat) a luat trusa de prim-ajutor, le-am acordat îngrijiri. Apoi au venit teroriştii în birou şi noi ne-am baricadat. Pe cei doi colegi grav răniţi nu am mai reuşit să îi ascundem. I-au luat teroriştii, i-au scos afară şi în câteva secunde am auzit împuşcături. Nu ştiu dacă i-au împuşcat sau i-au luat ostatici. Colegul englez a venit noaptea la noi, că şi ei erau baricadaţi în altă clădire de birouri, a bătut în uşă şi mi-a spus că dacă venim acum trăim, dacă nu, nu se ştie. Am fugit şi o să mă minunez toată viaţa cum am reuşit să sar un gard înalt de aproape trei metri, de sârmă ghimpată“, a povestit Iachim despre asaltul terorist.