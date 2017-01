Monumentul Eroilor, vandalizat

Lucrătorii Secţiei 3 Poliţie sînt pe urmele unor hoţi care, în noaptea de miecuri spre joi, au furat aprox. 70 de litere din bronz de pe un monument aflat în Cimitirul Central din Constanţa. Din primele cercetări, oamenii legii au stabilit că indivizii au reuşit să taie bucăţile de metal folosindu-se de un bomfaier. Scms. Mircea Vizitiu, şeful Secţiei 3 Poliţie, a declarat: „Cimitirul are pază asigurată, însă întinderea lui este foarte mare şi, din acest motiv, zona respectivă a rămas nesupravegheată. Am făcut verificări la mai multe centre de preluare a fierului vechi, însă, pînă în prezent, nu am dat de urma literelor de bronz”. Monumentul vandalizat de hoţi a fost ridicat în memoria ostaşilor români care şi-au dat viaţa pentru ţară în Al Doilea Război Mondial. Ieri după-amiază, oamenii legii nu stabiliseră încă un cerc de suspecţi. Dumitru Drăghici, administratorul Cimitirului Central Constanţa, s-a arătat revoltat de straniul incident: „Niciodată nu mi-aş fi imaginat că cineva ar putea să facă aşa ceva, să atenteze într-un asemenea fel la monumentul eroilor. Au furat multe litere, iar pe altele le-au distrus. Eu sînt hotărît să montez în această zonă o cameră video care să se poată roti la 360 de grade. Astfel, vom putea supraveghea toată zona aceea. Am montat deja alte patru camere în diferite puncte ale cimitirului”. Oamenii legii continuă cercetările pentru găsirea şi prinderea autorilor