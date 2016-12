Moody’s taie ratingurile a 15 bănci importante

Agenţia de evaluare financiară Moody’s a retrogradat ratingul a 15 bănci şi instituţii financiare importante, printre care Royal Bank of Scotland, Barclays, HSBC, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs şi JP Morgan. Bancherii primesc astfel o nouă lovitură şi spun că măsura ar putea să afecteze rata la care instituţiile de credit împrumută bani din pieţe. „Toate băncile retrogradate au o expunere semnificativă la volatilitate şi prezintă riscul unor pierderi importante”, spune directorul Moody’s, Greg Bauer. Alte instituţii ale căror ratinguri au fost scăzute sunt Credit Suisse, UBS, BNP Paribas, Credit Agricole, Societe Generale, Deutsche Bank, Royal Bank of Canada şi Morgan Stanley. Dintre cele 15 bănci, patru au pierdut o treaptă, zece două trepte şi una singura, respectiv Credit Suisse, trei.