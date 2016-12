Moody\'s ar putea reduce ratingurile OTP Bank şi MKB Bank

Agenţia de evaluare financiară Moody\'s a pus sub supraveghere, pentru o posibilă revizuire în scădere, ratingurile a şapte bănci ungare, inclusiv OTP Bank şi MKB Bank, ambele cu operaţiuni în România, după o decizie similară în privinţa calificativului suveran al Ungariei. OTP Bank are rating „Baa1” pentru credite pe termen lung şi „Prime-2” pentru împrumuturi pe perioadă scurtă, în timp ce MKB beneficiază de calificativele „Baa2” şi „Prime-2”, se arată într-un comunicat al Moody\'s. OTP Mortgage Bank, parte a grupului OTP, este evaluată cu ratingurile „Baa1” şi „Prime-2”. Celelalte cinci bănci afectate de decizia agenţiei de rating sunt Erste Bank Ungaria, FHB Mortgage Bank, K&H Bank şi MFB Development Bank. Sprijinul sistemic de care beneficiază cele şapte bănci ar fi redus în cazul unei retrogradări a ratingului de ţară al Ungariei, notează Moody\'s. Agenţia a plasat săptămâna trecută ratingul „Baa1” al Ungariei sub evaluare pentru o posibilă retrogradare, din cauza riscurilor fiscale accentuate după suspendarea discuţiilor cu Fondul Monetar internaţional şi Uniunea Europeană privind acordul de împrumut extern încheiat în octombrie 2008. La sfârşitul anului trecut, OTP Bank avea active de 755 miliarde de forinţi (36,2 miliarde de euro), iar MKB Bank 107 miliarde de forinţi (11,5 miliarde de euro). Grupul OTP operează pe piaţa românească OTP Bank, OTP Garancia Asigurări, OTP Leasing România, OTP Asset Management România şi OTP Consulting România. MKB Bank deţine în România banca MKB Romexterra, MKB Romexterra Leasing şi Corporate Recovery Management, cu activităţi în domeniul colectării şi birourilor de raportare a creditelor.