Moonlight, recompensat cu Oscar pentru cel mai bun film, pe marile ecrane românești

"Moonlight" ("În lumina lunii"), filmul recompensat cu trofeul pentru cel mai bun film la cea de a 89-a ediție a galei Premiilor Oscar, va rula pe marile ecrane românești începând cu 10 martie, informează un comunicat al distribuitorilor autohtoni, Transilvania Film, transmis luni AGERPRES. Dintr-un total de opt nominalizări, drama scrisă și regizată de Barry Jenkins a mai obținut statuetele pentru cel mai bun actor în rol secundar (Mahershala Ali) și cel mai bun scenariu adaptat (Barry Jenkins). "Moonlight" urmărește un tânăr american de culoare, din copilărie și până la maturitate, în timp ce se străduiește să își găsească sensul în lume. Povestea atemporală despre legături umane și descoperirea de sine conturează un portret dinamic al vieții contemporane afro-americane și o intensă meditație personală și poetică asupra identității, familiei, prieteniei și dragostei, arată Transilvania Film.

Regizorul Barry Jenkins a debutat în 2008 cu filmul "Medicine for Melancoly". Opt ani mai târziu, el a revenit cu "Moonlight", adaptarea piesei de teatru "In Moonlight Black Boys Look Blue", scrisă de Tarell Alvin McCraney.