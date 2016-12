Mopedist rănit

Un bărbat a fost rănit duminică după-amiază, în urma unui accident rutier petrecut, în jurul orelor 16.30, în apropierea localităţii constănţene Gălbiori. Potrivit poliţiştilor, Viorel C. a condus un moped neînregistrat pe Drumul Naţional 2A, dinspre Hârşova către Constanţa. Ajuns la ieşirea din localitatea Gălbiori, din cauza neatenţiei, acesta a pierdut controlul vehiculului, după care a ieşit în decor şi s-a răsturnat. În urma impactului, Viorel C. a fost rănit. După verificări, poliţiştii au descoperit că victima nu are permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. (R.M.)